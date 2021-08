Lyn May le dice a Alex Kaffie que “ching** a su ma**” por dudar la existencia de sus hijas (VIDEO)

Luego de revelar que presuntamente está embarazada, Lyn May también reveló que también tenía tres hijas, a dos de las cuales parió cuando era adolescente. No obstante, el periodista Alex Kaffie dudó de la existencia de dichas descendientes de la vedette. La famosa respondió a esas declaraciones con una potente y clásica frase mexicana.

Lyn May asistió este miércoles a “De Primera Mano”. Emisión en la que fue cuestionada por su embarazo y en la reiteró que espera, a sus 68 años, un par de gemelos.

“Todas las mujeres nos embarazamos, mi mamá tuvo una hija a los 65 años”, señaló antes de invitar a uno de los conductores a que le tocara la panza, pues los fetos “ya se empezaban a mover”. Cuando éste le puso la mano sobre el abdomen, la vedette lo empezó a menear riéndose.

Lyn May habla de sus 3 hijas

Lyn May habló acerca de sus tres hijas, las cuales aseguró que son empresarias y desde que eran pequeñas no les gustaba salir con ella porque las molestaban.

“Tengo tres hijas mujeres, no quiero decir las edades porque se quitan las edades y ya me perdieron. No las presumo porque no les gusta, desde chiquillas cuando salían conmigo a comer las molestaba mucho en la escuela y ya no quisieron salir”, señaló.

“Mis hijas son empresarias, ellas están en lo suyo con computadoras. Todavía me hablan y están contentísimas porque estoy haciendo un reality show. Mis hijas están muy bien, viven bien y tienen su vida. Todos los días me llaman, hace rato me llamó mi hija Alejandra, quiere que le cante una canción mañana en el reality”, agregó.

Finalmente, cuando Gustavo Adolfo Infante le dijo que su compañero Alex Kaffie dudaba de la existencia de sus hijas porque nadie las conocía, Lyn May respondió destruyéndolo en segundos:

“Kaffie que chingue a su madre, ni lo conozco”.