Måneskin le entra a los corridos tumbados y canta 'Ella baila sola' de Peso Pluma (VIDEO)

Lo que hace por lo menos dos décadas era inimaginable, que un grupo de rock cantara un tema de un género amado y odiado, ayer Måneskin lo hizo posible en su concierto de ayer en el Palacio de los Deportes al interpretar “Ella baila sola”, de Peso Pluma, demostrando que rockean, pero también le entran a los corridos tumbados.

Fue casi a mitad de concierto cuando Damiano, vocalista de la banda, en un escenario alterno al principal y acompañado del guitarrista Thomas Raggi, anunció que tenía una sorpresa para sus fans mexicanos, en cuanto sonaron los primeros acordes de “Ella baila sola”, el público gritó de emoción y cantó con él la letra “compa que le parece esa morra, la que está bailando sola…”

Damiano disfrutaba y bailaba, al final del tema se escucharon gritos ensordecedores, demostrando que en estos tiempos los jóvenes han superado esa etapa en la que sí eras rockero no podías escuchar otro tipo de música. Son más punk e irreverentes.

Ése no fue el único homenaje que Måneskin hizo a México, en “I Wanna Be Your Love”, Damiano al inicio apareció con una máscara de luchador, derrochando una energía tal que no faltaron los brincos desenfrenados de sus seguidores.

Måneskin en el Palacio de los Deportes Chucho Contreras

Y es que la agrupación tiene un cariño especial por nuestro país confesó Damiano: “Teníamos muchísima ilusión de tocar aquí, con todo respeto, Estados Unidos está lindo, lindo, pero el público aquí es otra cosa”.

Durante el espectáculo, que forma parte de su gira Rush!, Måneskin cantó varios de sus éxitos, ofreció momentos de mucho rock que pusieron a bailar y brincar; otros de total sensibilidad como cuando interpretaron “The Loneliest” y otros más sensuales con Damiano y la bajista Victoria De Angelis moviéndose de una manera muy sugerente, principalmente en “Mammamia” y “For Your Love”.

Måneskin en el Palacio de los Deportes Chucho Contreras

El show empezó puntual y en cuanto se escuchó el inicio de “Don’t Wanna Sleep”, el Palacio de los Deportes “explotó” con la energía del público que fue dispuesto a darlo todo.

A ésta le siguieron “Zitti e Bouni”, “Honey!” y “Supermodel”. Para “Coraline” el público encendió las luces de sus celulares para otorgarle más sentimentalismo al momento. Vic y Thomas se acercaron para tocar juntos en una comunión tal que hipnotizaba.

Ésta fue el preámbulo para una de las canciones más esperadas “Beggin”, que Damiano dijo que era muy especial porque les ha traído “buena suerte”. En cuanto se escuchó el icónico inicio del tema, los presentes brincaron y cantaron a todo pulmón. Victoria, irreverente como siempre, se bajó del escenario para que el público la cargara recorriendo parte de la explanada del Domo de Cobre.

Måneskin en el Palacio de los Deportes Chucho Contreras

Si algo caracterizó al show es que en todo momento Måneskin quiso estar muy cerca de sus fans, muchas veces quitando la “frontera” público-artista: Damiano se bajó a cantar “In Nome del Padre”, Victoria en varias ocasiones bajó y en “Kool Kids” un grupo de seguidores subió a la tarima ofreciendo un momento inolvidable. Con Victoria, las fans armaron una especie de aquelarre y con Damiano rockeraron “macizo”.