Maca Carriedo acusa a Sergio Zurita de acoso; la encerró en su casa: "podríamos besarnos"

Maca Carriedo rompió el silencio y reveló que Sergio Zurita, conductor y escritor, la acosó sexualmente y que la encerró en su casa.

Maca Carriedo narró los hechos en “La Saga”, programa en el que detalló que ocurrió en 2012, cuando Sergio Zurita la invitó a su domicilio, cosa que ella pensaba que había sido como un gesto de amistad.

Maca contó que un día iba a ir a una función con Sergio Zurita, pero como faltaba tiempo para que empezara él la invitó a su casa para matar el rato.

“Yo a Sergio lo conocí hace muchos años y me invitó de pronto a suplir una semana a Claudia Silvia. Soy una persona decente que si invito alguien a mi casa no tengo unas intenciones extrañas y siniestras”, contó.

Cuando estaban en casa del señor, este le dijo que se desnudara y que tuvieran relaciones: “me dijo: ‘Yo creo que podríamos besarnos... apuesto a que te ves increíblemente bien desnuda'. No podía yo salir de su casa, no tenía yo las llaves y él sí”.

Tras aquel penoso episodio, Maca Carriedo se alejó de Sergio Zurita, quien no se ha pronunciado ante los declarado por la conductora.