Majo Aguilar le hace broma a su papá... y él la humilla: "Te vieron la cara de mensa" (VIDEO)

Majo Aguilar no será tan popular como su prima Ángela Aguilar, pero eso no impide que la joven genere conversación, como cuando anunció que era novia de un señor 16 años mayor que ella. Ahora, la cantante dio pena al intentar hacerle una broma a su papá, quien la destrozó sin piedad.

Todo ocurrió en TikTok, cuando Majo Aguilar se subió al tren de una broma viral que consiste en hacerle creer a otra persona que se fue víctima de una estafa.

Y es que le chiste de la broma es exhibirse y dar pena al señalarle a la otra persona que te vendieron muy caro “aire premium” para las llantas del carro.

En su video, Majo Aguilar le marca a su papá para decirle que le cobraron mil pesos por ponerle el dichoso aire premium a sus llantas.

Entonces, su padre Antonio Aguilar la humilla, pues no puede creer que a sus 27 años la hayan estafado de semejante manera.

“No mijita, ya no vuelvas a ir a esa gasolinera, te vieron la cara de mensa. Mamacita no existe el aire premium... no, no, no, pero bueno, si es cierto, de plano yo creo que tienes que regresar a la primaria, si no es cierto, pues bueno… qué bonita broma”, le dijo su progenitor.

Majo Aguilar hace broma a su familia pic.twitter.com/GsrBtlGRtC — Lo + viral (@VideosVirales69) January 20, 2022

