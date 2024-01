Mamá de Paola Suárez revela que Jesús ya la había agredido: 'fue a patearme la puerta'

Paola Suárez de Las Perdidas sigue en el hospital, luego de que su novio Jesús le golpeó brutalmente, por motivos que hasta ahora se desconocen, pero que aún así no justifican la agresión y el odio hacia la influencer.

En espera de que su hija se recupere, la madre de Paola salió a habar de lo sucedido en una transmisión en vivo, en la que remarcó que absolutamente ninguna mujer se merece lo que está sufriendo su vástaga.

ME SIENTO TAN MAL POR PAOLA :( , JUSTICIA PARA PAOLA SÚAREZ pic.twitter.com/YZgsWvmlbm — Edwin💋 (@edwin_fa_) January 11, 2024

"Sea como sea Paolita ni nadie de las chicas se merece algo así, y menos mi Pao que es tan dadivosa”, lamentó.

La madre de Paola Suárez agregó que ella nunca quiso a Jesús porque ya había demostrado ser alguien violento y problemático, pues anteriormente ya había ido a su casa a patear la puerta con tóxicas intensiones.

"Yo no me meto en la vida de mi Pao, no me meto en la vida de mis hijos, con quién están. El día de la Navidad chicos yo hice un en vivo y Paolita llegó con este chico, con Jesús, y a la vez mi reacción pues sí fue molesta, yo sí me molesté mucho, chicos", sentenció.

Paola Suárez está en el hospital Especial

“Desde la vez pasada mi Pao ya se había enojado con este chico, yo no había querido hablar nada, este chico ya había tenido problemas con mi Pao, habían terminado, incluso para antes de la Navidad yo había comentado que íbamos a convivir en familia y no pasó nada de eso porque se enojaron y tuvieron problemas, algo así, no llegaron a mucho, pero yo también me molesté porque fue a mi casa a patearme la puerta y es algo que no quería dar a conocer”, remarcó la madre de la influencer.

“Me estoy tragando mis corajes, mi impotencia, espero se recupere mi Pao porque el verla como yo la vi y verla como la vieron en su en vivo da mucha tristeza”, abundó.

Queda esperar a que el estado de salud de Paolita mejore y pueda dar su versión sobre lo que le hizo Jesús.