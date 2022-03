Manelyk González revela que le encanta Christian Nodal: "es estúpidamente millonario"

Tal parece ser que Christian Nodal podría recibir muy pronto una propuesta muy indecorosa, pues Manelyk González reveló que le encanta y atrae el ex de Belinda.

Así lo afirmó Manelyk a los medios de comunicación, en una plática en la que calificó a Nodal como un “papazote” que además es millonario.

“No me gusta, ¡me fascina!, me encanta, ¡es un papazote! Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal?”, inició Manelyk en sus cachondas palabras.

Tras ello, la ex participante de “Acapulco Shore” remarcó que Nodal, además de guapo, tiene una fortuna que cualquiera quisiera compartir.

“Es un papazote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!”, remarcó.

Finalmente, Manelyk afirmó que si su ex Jawy le hubiera dado un anillo como el que Nodal le dio a Belinda, nunca se lo hubiera regresado.

“Si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de pende** lo regreso, ¿verdad?, pero como no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”, apuntó.

rc