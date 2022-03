Mayeli Alonso confiesa que perdió un bebé de Lupillo Rivera por una golpiza

Es conocido que Mayeli Alonso, la ex esposa de Lupillo Rivera, perdió a un bebé, pero ahora la famosa dio a conocer que ese hijo sí era del “Toro del Corrido” y que su tragedia fue causada por una golpiza.

Así lo confesó Mayeli Alonso a través de su Instagram, red social en la que aseguró que sufrió un aborto involuntario luego de que una persona le propinó una devastadora golpiza:

"En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeó", narró.

Poco después, Mayeli Alonso ofreció una entrevista al programa “La mesa caliente” en la que dio mayores detalles sobre el devastador hecho:

“Yo viví una experiencia y sí me dio un poquito de sentimiento, estaba platicando con mis seguidoras. No fue de una ex pareja la pérdida, o sea, sí estaba embarazada de Lupillo en ese tiempo", lamentó.

Tras ello, la famosa dio a conocer que no fu Lupillo Rivera quien le pegó, sino que se trató de una persona cercana a él.

"Tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí mi bebé", remarcó.

“No quiero decir el nombre, pero fue una mujer. Fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos. Y sí fue algo muy fuerte, de hecho, nunca había hablado así, solamente a la gente cercana", añadió.

Finalmente, Mayeli Alonso apuntó que vivió años sin poder superar el episodio y dejó claro que su agresora no fue la prima de Lupillo, Karina Rivera.

rc