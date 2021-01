Mhoni Vidente hace perturbadora predicción de Rix, acusado de violación

Mhoni Vidente hizo una perturbadora predicción acerca del youtuber Rix, a quien Nath Campos acusa de haberla violado cuando después de una fiesta se ofreció a llevarla a su casa.

Durante su participación en el programa “Aquí contigo”, Mhoni Vidente presagió que Ricardo González, conocido como Rix, terminará tras las rejas por presuntamente haber abusado sexualmente de Nath Campos, quien ya acudió a la fiscalía a hacer una declaración de hechos, dio a conocer su papá Kiko Campos.

“Definitivamente yo veo a Rix, al youtuber que la violó, en la cárcel próximamente. Va a estar pisando más gente por violaciones en cuestiones de eso”, dijo la vidente.

En su intervención, Mhoni Vidente expresó su apoyo a la influencer Nath Campos y a las mujeres que son sobrevivientes de una violación.

“Mi apoyo total a todas las mujeres que han sufrido violación, que se han tenido que callar, denuncien, alcen la voz, no se queden calladas. Si alguien las manosea, si alguien quiere abusar de ustedes, no sean tan sumisas como uno lo era, no tengan miedo”, expresó.

Mhoni Vidente señaló que nada justifica una violación: “no porque tome de más o traiga las de fuera me vas a violar”, reiteró.

AG