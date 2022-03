¿Michelle Salas está embaraza? Afirma que ha tenido muchos antojos

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, ha causado furor entre sus fans, pues afirmó que en los últimos días ha tenido muchísimos antojos, por lo cual se especula que podría estar embarazada.

Fue a través de sus redes que Michelle Salas dio la impactante noticia de que ha estado teniendo muchos antojos de cosas dulces, alimentos que no suele consumir para mantener su figura de infarto.

“Últimamente tengo un antojo de cosas dulces que no están entendiendo, o más bien yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido como de cosas dulces”, afirmó.

No obstante, la famosa rápidamente aseguró que no se está gestando un feto en su útero: “y no, ¡no estoy embarazada!, porque siempre que digo ‘bueno, ahora se me antoja’, dicen: ‘ay, seguro estás embarazada amiga’ y no”, remarcó.

Asimismo, Michelle Salas dijo que tiene que remarcar que no está embarazada, porque muchos medios de comunicación salen a inventarse notas ante cualquier provocación.

“Uno tiene que andar aclarando, porque luego con las noticias que sacan… ¡ay, no!, de verdad, me da mucha risa, pero se los digo porque, imagínense, un error de redacción, y en una noticia importante, puede ser un gran problema, porque la gente lee eso, e inmediatamente cuando tú lo lees como que lo estás absorbiendo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee”, sentenció.

rc