"Luis Miguel, la serie": Estos son los amorosos mails que se enviaban Michelle Salas y el mánager de Luis Miguel

En “Luis Miguel, la serie” se recrea el romance que tuvieron Michelle Salas y Alejandro Asensi, mánager y mejor amigo de Luis Miguel.

La hija del cantante y su representante estuvieron juntos entre 2008 y 2009, cuando la joven se fue a vivir con El Sol a Los Ángeles junto con sus hermanos y Aracely Arámbula.

La relación entre ellos era secreta y terminó hasta que Luis Miguel se enteró y se opuso rotundamente a la relación, pues Alejandro Asensi era mayor que Michelle Salas por 20 años.

¿Cómo fue la relación entre Michelle Salas y el mánager de Luis Miguel en la vida real?

Michelle Salas y Alejandro Asensi fueron captados en distintas ocasiones en citas juntos, sin embargo, la separación vino cuando Luis Miguel intervino y se pronunció en contra de la relación.

En marzo de 2008, el desaparecido periódico El Centro publicó fotos de Michelle y Alejandro juntos y reveló unos mails que supuestamente se enviaron la joven y el representante de Luis Miguel, en los que admiten que están en una relación y al parecer, muy enamorados.

“Nunca me arrepentiría de nada”, “Te amo mi cocho precioso” y “Entiendo que te preocupes por mi papá, pero a mí no me preocupa”, dice Michelle Salas en los mails.

"Luis Miguel, la serie" refleja el romance entre Alejandro Asensi y Michelle Salas Foto: Especial

Por su parte, el mánager de Luis Miguel le respondió a la hija del cantante: “Por más que uno piense que puede manejar las cosas y que las tiene bajo control, cuando menos lo piensas, se te van de las manos. A mí me ha pasado eso contigo”, “Llevo una relación de seis años en los que hice promesas que no he podido cumplir, en los que hay mucho cariño, pero faltan otras cosas”.

De acuerdo con los biógrafos de Luis Miguel, el cantante rompió su amistad y su relación de trabajo con Asensi tras enterarse de lo que había entre él y su hija.

En “Luis Miguel, la serie” Asensi es representado por el personaje de Mauricio Ambrosi, en el penúltimo capítulo Michelle y el manager comienzan su historia de amor con un beso entre ellos.