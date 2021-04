"Luis Miguel, la serie": Así fue el romance entre Michelle Salas y el mánager de Luis Miguel (FOTOS)

En “Luis Miguel, la serie”, se puede ver que los personajes de Michelle Salas y el mánager de Luis Miguel, Mauricio Ambrosi, se muestran muy cercanos y cariñosos.

Sin embargo, parece que parte del personaje Mauricio Ambrosi está inspirado en el mánager, productor y mejor amigo de Luis Miguel, Alejandro Asensi, quien manejó la carrera del cantante después de la muerte de Hugo López.

Se sabe que este no es el único personaje que se inspiró en Alejandro Asensi, ya que Patricio Robles también tiene parte de Alejandro, pues en la serie realiza actividades que el mejor amigo de Luis Miguel hizo para el cantante.

Michelle Salas y Alejandro Asensi en una cita Foto: Especial

En “Luis Miguel, la serie” se puede ver una cercanía entre Michelle Salas y Mauricio Ambrosi y es que en la vida real la hija del cantante y Alejandro Asensi tuvieron un romance, por el que se rompió la relación entre Luis Miguel y su amigo.

¿Cómo fue el romance entre Michelle Salas y Alejandro Asensi?

En el 2008 Luis Miguel y Michelle Salas se reencontraron, decidieron retomar su relación de padre e hija y la joven modelo se fue a vivir a Los Ángeles con él y Aracely Arámbula, quien era la pareja del cantante en ese entonces.

Parece que su acercamiento a Alejandro Asensi ocurrió en ese periodo, ya que entre 2008 y 2009 la joven y el mánager de Luis Miguel fueron captados juntos yendo a comer, al cine, al teatro y de compras.

Alejandro Asensi y Michelle Salas fueron captados juntos Foto: Especial

Incluso algunas revistas de espectáculos habían especulado que Michelle Salas estaba embarazada del mánager de Luis Miguel, sin embargo, eso no ocurrió.

De acuerdo con otras publicaciones, la modelo y el representante de su papá vivieron un amor prohibido y se enviaban mails en los que demostraban que estaban enamorados uno del otro.

“Nunca me arrepentiría de nada”, “te amo mi cocho precioso” y “entiendo que te preocupes por mi papá, pero a mí no me preocupa”, fueron algunas de las frases que Michelle Salas le escribió a Alejandro Asensi.

Mientras que el mánager de Luis Miguel le respondía: “Por más que uno piense que puede manejar las cosas y que las tiene bajo control, cuando menos lo piensas, se te van de las manos. A mí me ha pasado eso contigo”.

La relación entre Luis Miguel y Asensi se fracturó y también la del cantante con Michelle Salas, quienes recientemente se habían reencontrado, esto debido a que el intérprete de “La incondicional” se opuso a su romance.