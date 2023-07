Morrissey ataca a la industria musical tras la muerte de Sinéad O'Connor por abandonarla: 'No la apoyaron'

Sinéad O'Connor murió este miércoles a los 56 años, dejando en luto a los fans y a sus colegas, quienes se despidieron de la cantante con emotivos mensajes. Entre ellos destaca el de Morrissey, quien despotricó en contra de la industria musical por abandonar a la famosa en sus momentos más duros y aprovecharse de ella.

A través de un comunicado publicado en su sitio oficial, Morrissey criticó a los integrantes de la industria musical y la llamó hipócrita pues elogiaron y celebraron Sinéad O'Connor tras su muerte, mientras que estaba viva la dieron la espalda.

Sinéad O'Connor Especial

Morrissey agregó que la industria musical detesta a los artistas que no se ajustan a los estándares convencionales de venta y que sólo los toma en cuenta cuando se mueren, para aprovecharse de que son tendencia y cuando además ya no les pueden decir nada.

“Su disquera la abandonó después de vender 7 millones de discos para ellos. Se volvió loca, sí, pero poco interesante, nunca. No había hecho nada malo. Tenía una vulnerabilidad orgullosa… y hay cierto odio en la industria musical hacia los cantantes que no ‘encajan’ (esto lo sé muy bien), y nunca se les alaba hasta la muerte, cuando, por fin, no pueden responder”, escribió.

“El cruel corralito de la fama se deshace hoy en elogios hacia Sinéad… con las habituales etiquetas imbéciles de ‘icono’ y ‘leyenda’. La alaban ahora SÓLO porque ya es demasiado tarde. No tuvieron el valor de apoyarla cuando estaba viva y los buscaba”, sentenció el famosos cantante vegano.

Morrissey Archivo

“¿Por qué ALGUIEN se sorprende de que Sinéad O’Connor esté muerta? ¿A quién le importó lo suficiente como para salvar a Judy Garland, Whitney Houston, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Billie Holiday? ¿A dónde vas cuando la muerte puede ser el mejor resultado? ¿Esta locura musical valió la vida de Sinéad?”, cuestionó.

“No, no lo fue. Ella era una desafiante, y no podía ser encerrada, y tuvo el coraje de hablar cuando todos los demás permanecieron en silencio. Fue acosada simplemente por ser ella misma. Sus ojos finalmente se cerraron en busca de un alma que pudiera llamar propia. Como siempre, los ‘lamestreamers’ pierden el punto culminante, y con las mandíbulas trabadas regresan al ‘icono’ y la ‘leyenda’ insultantemente estúpidos cuando la semana pasada las palabras mucho más crueles y despectivas lo habrían hecho”, remarcó el artista.