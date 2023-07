Sinéad O'Connor: ¿Cuántos hijos tuvo la cantante?

La cantante Sinéad O'Connor murió este miércoles de 16 de julio a los 56 años, trágico hecho que ocurre a 18 meses de que su tercer hijo de cuatro, Shane, se quitó la vida.

Fue en 2021 cuando Sinéad O'Connor aparentemente ya iba a tener una vida tranquila y recuperada de sus adicciones y escándalos, pero el universo no lo quiso así.

Y es que, durante el lanzamiento de sus memorias, su hijo Shaun, de 17 años, se quitó la vida tras haber desaparecido de una clínica en la que estaba internado. Esta situación hizo que la cantante irlandesa entrara de nuevo en crisis e incluso fue hospitalizada, pues presuntamente se había querido suicidar, por una serie de alarmantes tuits que había hecho:

Los hijos de Sinéad O'Connor

"Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Soy un montón de mier***. No merezco seguir viviendo y todo el que me conoce estaría mucho mejor sin mí. Pido perdón por todo el daño que he causado. Nadie tiene la culpa de esto excepto yo. Nadie tiene la culpa de la muerte de Shane excepto yo", señaló.

A Sinéad O'Connor le sobreviven tres hijos: el primero, Jake, nació en 1987 y lo engendró con su primer esposo, el productor musical John Reynolds, quien coprodujo varios de sus discos. Con él iba a tener otro hijo, pero sufrió un aborto, experiencia en la cual se inspiró para escribir "My Special Child".

Sinéad O'Connor se divorció y se volvió a casar, ahora con el periodista John Waters. Con él procreó a su hija Brigidine Roisin Waters, el 10 de marzo de 1996. Hubo problemas de pareja y, tras una larga batalla por la custodia, la cantante accedió a que la niña viviera con su padre.

Sinead O'Connor, tú tenías razón. Descansa en Paz. pic.twitter.com/0VUiuIXQcq — Claudio Nash (@cnashr) July 26, 2023

En agosto de 2001, Sinéad O'Connor se casó con el periodista británico Nick Sommerlad, de quien se divorció 11 meses después. Tres años después tuvo a su tercer hijo, el trágico Shane, con el músico Donal Lunny.

Finalmente, el último vástago que tuvo la famosa cantante fue Yeshua Francis Neil, el cual nació en 2006 y que fue concebido con el empresario Frank Bonadio.