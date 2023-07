Revelan que Sinéad O'Connor fue hallada inconsciente en su casa ¿atentó contra su vida?

Sinead O'Connor, famosa cantante irlandesa, murió este miércoles a los 56 años; aunque no se dieron muchos detalles respecto a la causa de su deceso, las autoridades dieron a conocer este jueves que la artista fue encontrada inconsciente en el interior de su domicilio de Londres.

A través de un comunicado, Scotland Yard (la policía londinense) informó que las autoridades recibieron un aviso de que una mujer estaba sin conocimiento en su casa, siendo tal persona la cantante Sinéad O'Connor.

Sinead O'Connor Foto: New York Times

"La policía recibió una llamada a las 11:18 horas del miércoles 26 de julio para informar de una mujer inconsciente en una dirección residencial en el área SE24 (un código postal del sureste de Londres", se detalló.

"Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar. La muerte no se considera sospechosa", se agregó. No obstante, no se detalló si el deceso “no sospechoso” se consideraría como que la famosa no fue víctima de un crimen.

Cabe recordar que fue la familia de la famosa quien dio a conocer a los medios su deceso: "con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil".

Sinead O'Connor Foto: Irish Times

Hasta ahora la causa de muerte de Sinead O'Connor continúa siendo un misterio para todas aquellas personas que no formaron parte de su círculo social cercano.

No obstante, su fallecimiento ocurre 18 meses tras el suicidio de Shane, su tercer hijo de 17 años, por lo que en redes se han generado muchas especulaciones respecto a las circunstancias de su muerte.