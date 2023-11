¿Quién era y de qué murió el actor Aldo Pastur?

El gremio de la actuación y la farándula latinoamericana están de luto, pues se dio a conocer la muerte del actor argentino Aldo Pastur.

La noticia de su deceso conmocionó a toda la comunidad argentina, pues Aldo Pastur se encontraba trabajando a inicios de este mes en el teatro, específicamente en la obra “Cita a ciegas”.

Sin embargo, se dio a conocer que el histrión estuvo los últimos días internado en un hospital, pues estaba librando una dura batalla contra el cáncer, la cual desafortunadamente perdió.

El deceso de Aldo Pastur fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores, quien escribió en sus redes sociales un mensaje de despedida para su colega.

"Con gran tristeza despedimos a nuestro afiliado, el actor Aldo Pastur. Llevó adelante una prestigiosa e ininterrumpida trayectoria en cine, teatro y televisión. Nuestras sentidas condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en este duro momento", se señaló.

¿Quién era Aldo Pastur?

Aldo Pastur era un actor originario de Argentina; nació el 22 de marzo de 1949 y estudió cine, iniciando su carrera en tal industria como asistente de producción y dirección.

Entre las producciones en las que participó como actor se encuentan “Crecer de repente”,” Marco, el candidato”, “Dulce Ana”, “Mundo de muñecas”, “Rebelde”, “Detective de señoras” y “Brave Father John”.

En una entrevista, Aldo Pastur afirmó que en sus inicios "no ganaba un buen sueldo y renunció para hacer producción". Su primera película fue “La Mary”.

"Estuve casi seis años porque la última película que hice fue 'La parte del León', de Adolfo Aristarain, y ahí aparecí delante de cámara con un personaje chiquito. Siempre me gustó mucho dirigir a los actores y en los cortos de mis compañeros terminaba yo delante de cámaras porque alguno había faltado. Decidí estudiar dirección de actores, hice un taller de juegos teatrales y cuando subí al escenario me di cuenta de que me gustaba más de lo que pensaba”, señaló.