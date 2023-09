¿De qué murió la infuencer Nicky Newman a los tiernos 35 años?

Los amantes del wellness y del contenido de creadores británicos están de luto y devastados, pues la famosa influencer Nicky Newman murió a los tempranos 35 años de edad.

Fue a través de su perfil cuenta de Instagram donde su esposo, el llamado “Sr. G” dio a conocer la devastadora información, compartiendo el texto que Nicky Newman ya había preparado para el día de su muerte, pues desde hace cinco años estaba luchando contra el cáncer de mama y lamentablemente en su caso ya había sido desahuciada.

“Si estás leyendo esto significa que he muerto, pero lo hice cinco años y medio después del diagnóstico, no está nada mal para un cáncer etapa 4. Y nada de ‘luchó su batalla sin sentido’, yo no perdí nada, el cáncer finalmente se hizo cargo y está bien, todos sabíamos que pasaría”, inicia el mensaje póstumo de la influencer británica.

“¡Así que prométeme apreciar a quienes te rodean y darles a tus amigos y seres queridos el mayor abrazo! ¡VAYA A AGARRAR LA VIDA! Nunca se sabe realmente lo que se avecina a la vuelta de la esquina, así que no des nada por sentado”, añade el texto.

Tras ello, Nicky Newman afirmó que todos sus fans van a ser siempre su legado y “Instagramily” y agregó que habrá publicaciones póstumas con las cuales buscará darle ánimos a sus seguidores.

“Creo en las energías y si la gente se aferra a la energía positiva que hemos creado a partir de esta y otras páginas similares, entonces siempre estaré contigo”, agrega el texto.

Nicky Newman era conocida porque desde hace cinco años comenzó a documentar en sus redes su lucha contra el cáncer, con el fin de acompañar a otras personas que atravesaban su misma situación a través de su propia experiencia.

A finales de agosto Nicky Newman informó que su salud había empeorado y compartió desde el hospital algunas postales y videos en los que se le veía sin perder el ánimo, pues de desde hace cinco años ya había aceptado su fatídico destino y había abrazado a la muerte.