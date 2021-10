¿Quién era y de qué murió Pablo López, ganador de "México tiene talento"?

El cantante Pablo López, quien saltó a la fama por ganar el reality “México tiene talento”, falleció este 19 de octubre a los 51 años de edad.

Pablo López, quien también era conocido como “Jahvel Johnson”, ganó en 2014 “México tiene talento”. La noticia de su deceso la confirmó Gil Barrera, director de la revista “TV y Novelas”.

Reportan fallecimiento de Jahvel Johnson o Pablo Gómez ganador del reality #Méxicotienetalento. #QEPDhttps://t.co/2vp4glQmTJ — Gil BArrera (@GILBArrera) October 19, 2021

Pablo López fue descubierto por TV Azteca cuando cantaba en el Metro de la CDMX; fue invitado a participar en “México tiene Talento”, programa que ganó, obteniendo un premio de 1 millón de pesos.

¿Quién era Pablo López, ganador de “México tiene talento”?

Pablo López, quien murió a causa de un infarto fulminante, se ganó los corazones de México con su interpretación de “Old Time Rock and Roll”, de Bob Seger. El cantante incluso conmovió a Ximena Sariñana con su talento y triste historia de vida.

Pese a ello, Pablo López no pudo consolidar una carrera artística: un año después del concurso firmó con la disquera Sony Music, pero sólo grabó uno de los cuatro discos que estipulaba su contrato, y la compañía le dio únicamente 50 mil pesos para recuperarse económicamente.

Pablo López Especial

Pablo López dijo que las cosas hubieran sido distintas si se le hubiera asignado otro equipo de trabajo; además de que la fama que ganó por “México tiene talento” se esfumó casi enseguida.

Lamentablemente, en septiembre pasado Pablo López dio a conocer la muerte de su hija de 9 años: “Era mi angelito. Me quedé vacío. Estoy muy agradecido con Dios que se la llevó cuando iba a dejar de ser niña. Yo pienso que ella ya me está esperando y me tocaría a mí alcanzarla y a su mamá también”, expresó.

