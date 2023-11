Niurka afirma que las mujeres 'confundieron el feminismo' y que por eso ya no hay caballeros (VIDEO)

Niurka Marcos vuelve a dejar claro por qué es la “mujer escándalo” de la farándula mexicana, pues ahora salió a afirmar que las mujeres jóvenes y no tanto han “confundido el feminismo” y que por ello están pagando como consecuencia que ya no hay caballeros en el mundo.

Niurka asistió al podcast del influencer Gusgri, en el que habló de diferentes temas, incluido el feminismo y la libertad de las mujeres. A través de TikTok se viralizó el video de esta última parte en específico y lo que dijo la cubana en esos minutos ha desatado polémica y escándalo en las redes.

De acuerdo con Niurka, las mujeres contemporáneas han tergiversado lo que era el feminismo en sus tiempos y con ello erradicado la amabilidad y los gestos que los hombres tenían hacia ello, cosa de la cual paradójicamente se están quejando.

“Entiende, estamos viviendo en una época donde las mujeres quisieron ser tan, pero tan... pero tan libres... que el hombre dijo quieres ser libre... pues órale”, pronunció Niurka toda molesta.

“Y empezó a deslindarse el hombre de sus gracias, caballerosidades... de sus gestos, de sus atenciones, amabilidades... entonces ellas confundieron el feminismo tradicional, que es el que yo conozco a mi edad, con la desfachatez y empezaron a mezclar temas que ni al caso... eso es parte del sufrimiento de la mujer de hoy”, remarcó la cubana nacionalizada mexicana.

Como era de esperarse, los fans no se tardaron en abrir debate en la sección de comentarios, lugar en el que se enfrentaron los internautas que estuvieron a favor de sus palabras con los que la tacharon de decir negatividades.

“Nunca había dicho cosas tan reales Niurka bravo en verdad”, “Lo más coherente y sobrio que ha dicho esta mujer”, “Se tenía que decir y se dijo!!”, “Tiene toda la razón, yo soy chaparrita y ahora en el súper ningún hombre me ayuda abajar coas de arriba”, "no necesito a nadie más que a mis hijos y a mi yo solita me puedo pagar todo, y no quiero que nadie me abra la puerta yo sola me la puedo abrir" y “es obvio, nadie quiere que lo acusen de abuso de a gratis”, señalaron.