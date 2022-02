Oscar 2022: ¿Dónde ver El callejón de las almas perdidas, la película de Guillermo del Toro?

México está de fiesta, pues Guillermo del Toro vuelve a competir en los premios Oscar, y este 2022 es con su cinta “El callejón de las almas perdidas”, la cual compite en la categoría de Mejor Película.

“El callejón de las almas perdidas” compite en la contra “Belfast”, “Don't look up”, “Licorice Pizza”, “The Power of the Dog”, “West Side Story”, “Drive my Car”, “Coda” y “King Richard”.

Las mujeres fatales🖤del noir NIGHTMARE ALLEY de Guillermo del Toro pic.twitter.com/g8tmjz3WPD — Felipe Henriquez 🎥 (@pipevicioso) September 16, 2021

Por si fuera poco, “El callejón de las almas perdidas” también está nominada en las categorías de Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción.

¿Dónde ver El callejón de las almas perdidas?

“El callejón de las almas perdidas”, de Guillermo del Toro, está situada en la década de los 40 en Nueva York. Se centra en el estafador Stanton Carlisle, quien se une a una vidente, el esposo de ella y a una mentalista para robarle a un peligroso millonario.

La película es protagonizada por Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen y David Strathairn.

“El callejón de las almas perdidas” está actualmente disponible en los cines. Aún no se revela la fecha de cuando se integre al catálogo de Netflix.

Guillermo del Toro, director, guionista, productor y novelista mexicano, galardonado con el Premio Goya, Premios Ariel, Globo de Oro, dos Óscares por Mejor director y Mejor película.

Esta semana su película "Nightmare Alley" fue nominada a 4 premios Oscar.

¡Enhorabuena! pic.twitter.com/24DYL0K04t — Biblio Vasconcelos (@VSCLS) February 10, 2022

rc