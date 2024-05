Óscar Burgos dice que Poncho de Nigris es un ejemplo como padre: 'Deberíamos copiarte'

No cabe duda de que en la farándula mexicana existen padres excelentes y que son un modelo a seguir, pero para los fans uno de ellos no es Poncho de Nigris, pues ha confesado que a sus hijos les ha dado sus “nalgadas” para educarlos. Eso ha sido repudiado por muchas personas, pero no por Oscar Burgos, conocido por ser el ex de Karla Panini antes de su monstruosa traición a Luna, pues él considera que el ex de la Tigresa es buen progenitor.

Obviamente fue en el rancio podcast que ambos tienen, el cual se llama “Viejos Lobos de Mar”, donde Óscar Burgos le hizo la llamada “barba” a Poncho de Nigris. Todo empezó porque ambos se pusieron a hablar sobre la paternidad, pues el también conocido en Monterrey por ser el Perro Guarumo demostró que a sus 65 años aún tiene la virilidad suficiente para engendrar, pues embarazó a su novia de 28 años Carolina Castro.

Durante la plática, Óscar Burgos le aseguró a Poncho de Nigris que era "un padre ejemplar" y, tras repetidos halagos le aseguró que él y su novia, que podría ser su hija, "Deberíamos de copiarte".

"Ahora sí lo puedo disfrutar, que no lo pude hacer con mi primera hija porque estaba en chin... trabajando; es el momento en que tienes que hacer billetes, que tienes que hacer nombre, que tienes que cimentar tu carrera, entonces tienes menos oportunidad de estar con tus hijos", dijo.

"Pero es al hijo que le vas a dar más tiempo que a todos los demás. Yo me paso mucho tiempo con mis hijos", intervino Poncho de Nigris.

"Yo veo que tú eres muy buen papá", respondió Burgos. "Te conozco bien: sé que eres un buen esposo, eres un buen proveedor, te conozco en tu vida privada, sé que respetas mucho a tu esposa, sé que quieres mucho a tus hijos", añadió.

"¡Eres un padre ejemplar! La forma en que has estado educando a Ponchito, deberíamos de copiarte", remarcó Burgos.

Tras escuchar los halagos, Poncho de Nigris le regresó la “cromada”: "Es que yo también lo admiro porque lo veo y, aparte de que late mi corazón en él o en ellos, yo lo veo y en algunas ocasiones me veo de niño, y siempre estoy dándole tiempo para volver a vivir eso con él y que se lleve mis mejores consejos para no repetir los patrones que pudieron estar mal con mi jefe".