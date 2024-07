Paola Durante y Paul Stanley sí se reencontraron y así se vivió el incómodo momento | VIDEO

No es nuevo para nadie que Paul Stanley es un cobarde de primera, pues Cuando Mario Bezares fue a Hoy, el hijo del asesinado Paul Stanley se escapó del programa para no verlo. Y justamente lo mismo hizo ahora que Paola Durante, la primera eliminada de “La Casa de los Famosos México 2” asistió al matutino. No obstante, para pésima suerte del conductor, sí se encontró cara a cara con la mujer que considera como unas de sus verdugas.

Durante su visita al foro de Hoy, Paola Durante le contó a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Martha Figueroa y Andrea Escalona cómo fue su paso por el reality show, y dijo que lo más fuerte que vivió fue su presentación sorpresa porque no supo que hacer porque se sintió sin libertad.

"Fue como, no, no, no. Esto no me gusta, me tape y esto no me gusta y ya después me fui acoplando, pero sí fue de pensar muchas cosas", narró Durante.

Obviamente Paul Stanley no estuvo presente y Alex Kaffie lo acusó de haberse escapado por tenerle miedo a la famosa: “Ya está Paola Durante en Hoy y Paul Stanley no le dio la cara. Ya pasa página, Paul... Trabaja esos rencores, es benéfico para ti. Hay que vivir con ligereza”.

No obstante, horas más tarde, Paola Durante fue al programa “Todo para la mujer”, donde contó que sí se encontró cara a cara con Paco Stanley y así fue el momento:

“Yo hace rato que fui al programa Hoy, Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo ‘estás mejor aquí afuera y vas a estar bien'. Y yo no creo que Paul tenga nada en contra de nosotros", contó Paola Durante.

Queda esperar a que Paul Stanley tenga el valor de ver cara a cara a Mario Bezares y que lo televisen para así satisfacer el morbo de la gente que lo sigue en redes por ser el nepo baby no deseado de Paul Stanley.