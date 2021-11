Papá de Octavio Ocaña pedirá ayuda a AMLO: "Esperamos que nos apoye"

El papá de Octavio Ocaña, “Benito” de Vecinos, pidió ayuda al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el caso de su hijo, quien murió de un disparo en la cabeza tras una persecución policial.

“Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el Presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye, porque nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, porque eso fue una barbaridad lo que hicieron”, dijo Octavio Pérez, papá de “Benito”, a los medios mientras esperaba la llegada de los restos de su hijo a Tabasco donde fue sepultado.

El papá de Octavio Ocaña no cree en la versión de las autoridades y pide que se “Haga justicia” por la muerte de su hijo.

“Esto es un ciclo, se acaba esto e iniciamos luego las investigaciones; yo primero hago mi trabajo como padre, que quiero a mi hijo, que descanse en paz, y de ahí yo me encargo de que esto no quede impune… No me voy a quedar parado”, señaló Octavio Pérez.

Fiscalía del Edomex revela dictámenes periciales de la muerte de Octavio Ocaña

Este domingo en la noche, la Fiscalía del Estado de México publicó un comunicado en el que dio a conocer los dictámenes periciales sobre la muerte del actor Octavio Ocaña.

De acuerdo con la investigación se determinó que el intérprete de Benito en Vecinos se disparó solo de forma accidental, tras chocar el vehículo que él conducía, mientras huía de la policía.

“A consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio N disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica”, señaló el comunicado que la dependencia publicó en redes sociales.

La Fiscalía precisa que todo ocurrió porque el actor perdió el control del vehículo y salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre la parte delantera derecha del coche; “en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha”.

El comunicado también señala que uno de los policías que viajaba en la unidad que perseguía el auto de Octavio Ocaña declaró que él y su compañero se acercaron al auto del actor de Vecinos y lo encontraron en el asiento del conductor con una lesión en la parte derecha de la cabeza.

Octavio Ocaña se encontraba aún con vida y empuñaba un arma de fuego en la mano derecha; por protocolo, dice el dictamen, esta arma le fue retirada, para posteriormente ponerla a disposición del Ministerio Público con la debida cadena de custodia.

Tras el choque los policías solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia para trasladar al lesionado a un hospital. Según el examen toxicológico realizado al actor se determinó que dio positivo a alcohol.

KR