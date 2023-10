Pati Chapoy revela que la noticia de su muerte va a ser exclusiva de Ventaneando

No cabe duda de que cuando un famoso se muere, la prensa del chisme siempre hace un alboroto para cubrir el funeral, el entierro y todo lo que ocurre alrededor del occiso. Para evitar que eso pase cuando le toque, Pati Chapoy reveló que la noticia de su deceso va a ser exclusiva de su programa “Ventaneando”.

Asó lo dio a conocer la famosa presentadora de tv en una entrevista a la revista Quien, a la cual la Chapoy le reveló que ya existe un protocolo que sus subordinados Daniel Bisogno, Ricardo Manjarrez y Pedro Sola ya conocen a la perfección y que deben de seguir al pie de la letra… justo como la Operación London Bridge, de cuando se murió la Reina Isabel.

Y, con el humor negro que la ha caracterizado desde que Ventaneando salió al aire hace 27 años, Paty Chapoy que, pese a que esté muerta, ella también va a formar parte de la cobertura de su deceso.

“Siempre he comentado que no me voy a perder la noticia de mi muerte y seguramente va a ser en el foro de Ventaneando o haciendo una entrevista”, dijo.

Una de las órdenes que le dio a su equipo es que, si muere durante el programa en frente de todos, los otros conductores no van a parar la transmisión y se van a tener que enfocar en continuar con la transmisión en vivo.

“Es lo que les digo a mis compañeros, si aquí (en el foro de Ventaneando) me pasa algo, nada de que cortan cámaras ni nada, automáticamente resuelven la situación y la noticia la damos nosotros”, afirmó

“No tengo por qué parar por nada, me refiero a que no soy tierra fértil ni para el miedo ni para cualquier emoción que me obligue a parar. Eso sí lo quiero dejar muy claro”, remarcó la icónica chismosa.