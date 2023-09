Pati Chapoy y Pedro Sola hablan de los trastonos alimenticios de Anahí y los critican

Pedro Sola y su jefa Pati Chapoy están en el ojo del huracán, pues los fans de Anahí los criticaron y exigieron su cancelación luego de que los conductores de Ventaneando emitieron una serie de polémicas declaraciones respecto a los trastornos alimenticios que sufrió la RBD.

Cabe recordar que Anahí recientemente le dio entrevista a Joaquín López Dóriga, a quien le contó que la anorexia y la bulimia que padeció casi le cuestan la vida.

Anahí Especial

"Yo podía pasar 5 o 6 días sin probar bocado, a veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago. No quiero que tomen de aquí ninguna idea por favor, pero tengo que contarlo", afirmó la famosa.

Asimismo, Anahí contó que un día llegó a urgencias y casi se muere: "llegué con un paro cardiaco horrible, me meten a urgencias y gracias a Dios me salvaron la vida".

"Todos mis niveles estaban muy mal y lo peor de todo es que yo me sacaba el suero porque yo decía 'me va a engordar el suero' y cuando se descuidaban me metía al baño a vomitar", agregó.

no te pierdas: Pedro Sola se pasea por Mazatlán en el toque de queda por detención de Ovidio Guzmán (FOTOS)

Posteriormente, en Ventaneando hablaron del tema, fue entonces cuando Pati Chapoy y Pedro Sola dijeron que Anahí no sufrió de esos trastornos alimenticios debido a las presiones de la industria del entretenimiento, los estándares de belleza irreales u otros factores sociales, sino que afirmaron que los padeció porque así lo quiso.

"Es muy aventurado acusar a alguien de que te provocó un problema psicológico de anorexia y bulimia... tiene que haber un desorden psicológico para que te digan: 'estás muy gorda' y ya dejes de comer, pues ¿cómo? vas con un doctor y que te ponga una dieta", sentenció Pedro Sola, ante lo que Chapoy le respondió: "Tú te lo provocas".

Como era de esperarse, Troya ardió y en redes los fans pidieron la cancelación de Ventaneando y que les prohíba a Sola y Chapoy volver a salir al aire por propagar tal peligrosa desinformación respecto a los trastornos alimenticios.

“Ya cancelen Ventaneando, se la pasan ‘justificando’ todo lo malo que dicen”, “Anahí tenía solo 14 años!!!! era una niña”, “Urge que ya se le ponga un alto a éstos programas de chismes” y “hacen declaraciones tan a la ligera es muy fuerte ese tema”, les dijeron.

Incluso la nutrióloga Paola Estrada compartió el video de las declaraciones de los conductores y exigió que los comunicadores no satanicen problemas de los que desconocen, pues sólo envenenan la información con sus prejuicios y moral rancia.

"Me preocupa mucho el mensaje que se está dando sobre los trastornos de la conducta alimentaria en México, porque sí se necesita un comentario de otra persona hacia tu cuerpo para que se detone un TCA", dijo.