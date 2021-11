Paul Rudd es el hombre vivo más sexy, pero no se cree digno del título; esto dice

Paul Rudd, actor de 52 años conocido por ser Ant-Man en el Universo Cinematográfico Marvel y sus participaciones en “Clueless” y “Friends”, fue nombrado por la revista People como el hombre vivo más sexy del mundo… cosa de la cual él no se cree digno.

"Tengo la conciencia, lo suficiente como para saber que cuando la gente se entera de que me elegirán para esto, dirán: '¿Qué?' Esto no es falsa humildad. Hay tanta gente que debería tener esto antes que yo", expresó Paul Rudd en entrevista con People.

El nombramiento del actor ocurrió durante el programa “The Late Show with Stephen Colbert”, en el cual Paul Rudd fue sometido a unas “pruebas de sensualidad”, a las cuales había salido “negativo”.

Ante ello, “Ant-Man” agradeció la oportunidad y cuando se iba le dijeron: “No hay nada más sexy que la humildad ... ¡y aprobaste! Paul, eres el hombre más sexy del mundo”.

i believe in paul rudd wearing pink clothes supremacy pic.twitter.com/bMiQTadB5c — marti ⎊ ceo of paul rudd | TSND ERA (@IR0NLANG) November 1, 2021

Sobre su nombramiento, Paul Rudd aseguró que su esposa quedó sorprendida: “Estaba estupefacta. Pero sabes que fue muy dulce al respecto. Después de algunas risitas y conmoción, dijo 'Oh, lo hicieron bien'. Y eso fue muy dulce. Probablemente no estaba diciendo la verdad, pero ¿qué va a decir? “.

“Ahora espero que finalmente me inviten a algunas de esas cenas sexys con Clooney, Pitt y B. Jordan. Y me imagino que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado de expandir mi vida navegando. Y probablemente trataré de mejorar en la meditación. Me gusta reflexionar. Creo que esto me va a ayudar a ser más introvertido y misterioso”, agregó Paul Rudd.

esta chequeado y confirmado paul rudd es el hombre definitivo y el #SexiestManAlive del año pic.twitter.com/9AuyZry4Jn — luciana (@boyntonhoney) November 10, 2021

