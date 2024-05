Paulina Rubio dedica concierto a la memoria de su madre: 'la recuerdo mucho'

Paulina Rubio, la “chica dorada”, continúa su gira ‘Golden Hits’ por diferentes ferias de la República Mexicana, siendo la de Puebla el escenario que la recibió esta vez con un lleno total.

Aunque el show tuvo algunos minutos de retraso, sólo bastaron los primeros acordes de su éxito ‘Causa y efecto’ para que los poblanos recibieran eufóricos a la cantante mexicana, quien lucía un conjunto azul con botas blancas; así como una gabardina de colores y sus clásicos lentes oscuros.

Acompañada de su grupo de músicos, visuales y pirotecnia, Paulina inició un recorrido de más de 30 años de carrera musical como solista. Éxitos como Lo haré por ti’, ‘Te quise tanto’, ‘Casanova’, ‘Mi nuevo vicio’, ‘Nada fue un error’; ‘Yo no soy esa mujer’, ‘Don´t say good bye’ y ‘Boys Will be boys’, fueron parte de la primera etapa del show, donde el público no dejaba de corear los hits de la reina del pop latino.

La velada continuó con famosos temas donde ha fusionado diferentes ritmos con el mariachi, tales como ‘Dame otro tequila’, ‘Golpes en el corazón’, ‘El último adiós’. Con una pausa a las canciones, la interprete agradeció a los asistentes por las muestras de cariño, invitándolos a brindar con un tequila, por todas las personas que han perdido.

“Cada que vengo a mi México querido, recuerdo mucho a mi mamá. Todos los días doy gracias a la vida, la disfruto y la celebro con todos ustedes; ¡Arriba el amor! Salud a todos los que hemos perdido a alguien que está en nuestro corazón. Mamá te amamos, Susana… ¡Salud!”, comentó la chica dorada, conmovida por el momento.

La parte final llegó con los clásicos ‘Mío’ y ‘Ni una sola Palabra’, donde Paulina se despidió del recinto, portando una gabardina dorada. Cabe resaltar que la cantante continúa su paso por diferentes ciudades, así como su participación dentro del 90`s Pop tour, donde visitará las ciudades de Mérida, Querétaro y CDMX el 28 de junio en la Arena Ciudad de México.