Pedro Sola sale "tuerto" del hospital y revela que le pasó: "Como pirata del Caribe"

Pedro Sola encendió las alarmas luego de que Pati Chapoy informó que el conductor había sido hospitalizado y compartió una foto de él postrado en la cama.

No obstante, los fans del tío Pedrito Sola pueden descansar en paz, pues él mismo reveló que ya se encuentra bien y en su casa.

A través de Twitter, el famoso reveló que le hicieron una cirugía en el ojo y que ya está en su domicilio “como pirata del Caribe”.

“Muchas gracias amigos por los mensajes para saber cómo estoy de salud, mi intervención fue algo programado y ya me encuentro en casa, en plena recuperación, pero como pirata del Caribe", escribió.

Posteriormente, Pedro Sola se enlazó a “Ventaneando”, programa en el que dijo que lo operaron de la catarata del ojo derecho y adelantó que la siguiente semana le harán lo mismo en el izquierdo.

Muchas gracias amigos por los mensajes para saber cómo estoy de salud, mi intervención fue algo programado y ya me encuentro en casa, en plena recuperación, pero como pirata del caribe" — Pedro Sola (@tiopedritosola) June 3, 2022

“Ahora tengo otro problema porque al final de cuentas, como todavía no se me cierra la pupila, ya ves que te la dilatan, entonces, pues no veo bien, verdad, pero veo como mucha luz”, agregó.

Respecto a la foto que compartió Pati Chapoy y que indigno a muchos, Pedrito Sola dijo: “Esas fotos que les mandamos son fotos de cuando me acababan de meter a la cama, tapado, y estaba yo medio adormilado porque ya se me estaba pasando la anestesia”.