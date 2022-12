Penélope Menchaca llora por la muerte de su nieto bebé ante Santa Claus (VIDEO)

Penélope Menchaca conmovió a sus fans, pues estalló en llanto frente a Santa Claus al recordar a su nieto Carlo, quien murió en septiembre pasado por problemas del corazón.

Los hechos ocurrieron en “Hoy Día”, emisión en la que hubo un encuentro con Santa Claus, personaje al cual la famosa agarró de confidente y le habló del duro episodio de su vida.

Penélope Menchaca le pidió para Navidad a Santa Claus fuera el enlace para hacerle llegar una carta en la que le expresó su dolor y un importante mensaje para su hija.

Asimismo, y desbordando lágrimas, Penélope Menchaca le pidió al ánima de su nieto Carlo que se metiera en los sueños de su hija y que le haga saber que todo está bien y que él está presente para ayudarla a vivir con el dolor de su muerte.

“Carlo: Cuando tu mami esté dormida esta noche, entra en ese mundo de sueños y cuéntale que cada vez que ella dice tu nombre tú la escuchas, que cada vez que llora porque no puede tenerte en sus brazos, que llora porque no puede verte crecer, que sufre por todos esos cumpleaños que no podrán celebrar y esos momentos que jamás vivirán”, leyó Menchaca.

“Cuéntale que cada que ella dice tu nombre, la escuchas, hazle saber que estás a su lado", expresó entre lágrimas.