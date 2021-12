Pepillo Origel odia la Navidad por esta devastadora muerte que sufrió

La gran mayoría de los famosos aman la Navidad, a excepción quizá de Bárbara de Regil, a quien la gente no la dejó disfrutar de su maquillaje del Grinch, y de Juan José Origel, pues en estas fechas murió alguien muy amado por el famoso.

Y es que en la Navidad de 2004 falleció la mamá de Pepillo Origel, hecho que el conductor recordó en su canal de YouTube.

"Desde que falleció mi mamá para mí la Navidad ya no es lo mismo; después de que a mi madre la perdí un día de Navidad les digo a mis hermanas: 'Ustedes tienen a sus familias, a sus nietos y todo, no dejen de pasar las Navidades con ellos'", dijo.

Tras ello, Pepillo Origel recordó a su madre: "yo tenía dos semanas de vacaciones y me dijo: 'No te preocupes, cenamos antes'. Me fui a Brasil, a Argentina. Esto ya lo saben mucho pero total que me dice: 'Sí, vete'".

"Todavía hablé con ella; en Brasil eran las 12 y en México eran las 9 de la noche, y dijo: 'Ya tengo todo preparado, todo listo'. Todavía me preguntaba mi mamá: 'Te subiste al helicóptero en Iguazú, ¿cuánto te costó? Porque cuando fui con tu papá nos costó tanto'... Madre... Total que así es la vida", añadió.

Finalmente, Pepillo Origel remarcó: "Sí tengo mi familia y mis hermanas que adoro, mis sobrinos, pero nunca fue igual la vida".

rc