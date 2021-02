Premios Oscar 2021: "Ya no estoy aquí" avanza para conseguir una nominación

“Ya no estoy aquí”, la única película mexicana que aspira a un Premio Oscar 2021, avanzó este martes para conseguir una nominación de la Academia de Hollywood, pues fue una de las 15 cintas semifinalistas en la categoría Mejor Película Extranjera.

“Ya no estoy aquí", de Fernando Frías, busca una postulación en Mejor Película Extranjera junto a “El agente topo”, de Chile; y “La llorona”, de Guatemala, que también fueron preseleccionadas.

Dichas películas también compiten por una nominación con “Quo Vadis, Aida?” (Bosnia y Herzegovina), “Charlatan” (República Checa), “Another Round” (Dinamarca), “Two of Us” (Francia), “Better Days” (Hong Kong) y “Sun Children” (Irán).

También aparecen como semifinalistas “Night of the Kings” (Costa de Marfil), “Hope” (Noruega), “Collective” (Rumanía), “Dear Comrades!” (Rusia), “A Sun” (Taiwán) y “The Man Who Sold His Skin” (Túnez).

El listado definitivo de las películas candidatas en todas las categorías de los Premios Oscar 2021 se dará a conocer el próximo 15 de marzo, mientras que la gran gala del cine se celebrará el 25 de abril, dos meses después de lo previsto debido a la pandemia.

Dos de la cinco últimas ganadoras del Premio Óscar a Mejor Película Extranjera han sido las cintas latinoamericanas “Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón, en 2019, y “Una mujer fantástica”, del chileno Sebastián Lelio, en 2018.

HISTORIA DE “YA NO ESTOY AQUÍ”

“Ya no estoy aquí, el filme que ha sido alabado por Guillermo del Toro y en el que gran parte de su elenco está conformado por actores no profesionales y cuenta la historia de unos jóvenes que pertenecen a una pandilla, Los Terkos, que disfrutan de bailar y escuchar cumbias rebajadas como parte de la cultura urbana conocida como Kolombia.

La película está protagonizada por Daniel García Treviño —ganador de un Ariel— quien da vida a Ulises; y Coral Puente, quien interpreta a la Chaparra.