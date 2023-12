¿Quiénes fueron todas las esposas que tuvo Pedro Infante? | FOTOS

Pedro infante fue un ícono en el Cine de Oro Mexicano y su leyenda revive con la serie “Se llamaba Pedro Infante” y es que en el programa biográfico se retratan las relaciones que tuvo el actor y cantante con las mujeres que marcaron su vida su esposa y sus parejas.

¿Cuántas esposas tuvo Pedro Infante?

Pedro Infante solo tuvo una, única y legítima esposa que fue María Luisa León, ella fue la única mujer con la que se casó por el civil y por la iglesia.

Después el actor y cantante, quien es reconocido por su extraordinaria voz y sus películas en la época del Cine de Oro, tuvo más parejas, de hecho era conocido por tener una gran debilidad por las mujeres.

Sin embargo, oficialmente, solamente se le conocieron tres mujeres: María Luisa León, Lupita Torrentera e Irma Dorantes.

¿Quién era María Luis León, esposa de Pedro Infante?

María Luisa León impulsó a Pedro Infante a convertirse en estrella, en la serie se retrata que ella fue quien lo animaba a seguir adelante con su sueño de ser actor y cantante.

Fue el 19 de junio de 1939 cuando el legendario actor se casó con María Luisa León. Tuvieron una relación muy amorosa los primeros años, hasta que Pedro Infante comenzó a tener mucha fama gracias a las películas en las que aparecía.

Pedro Infante y su única esposa María Luisa León Foto: Especial

Entonces el actor sucumbía ante su debilidad carnal y es que estaba rodeado de mujeres, así que empezaron las infidelidades de él hacia María Luisa León.

En una de esas infidelidades, Pedro Infante conoció a Lupita Torrentera, con quien tuvo tres hijos, supuestamente la bailarina no sabía que el artista estaba casado, sino hasta después se enteró.

Además, María Luisa León no podía tener hijos, algo que el cantante anhelaba y ella era estéril.

¿Quién era Lupita Torrentera, pareja de Pedro Infante?

Pedro Infante conoció a Lupita Torrentera en el teatro Follies Bergere, ella era bailarina ahí y quedó cautivado por la belleza de la joven.

Lupita Torrentera tenía solo 14 años cuando conoció a Pedro Infante, y la mamá de ella hizo todo lo posible por evitar que su hija cayera en los encantos del histrión, sin embargo, su caballerosidad, amabilidad y sencillez hicieron que la madre de la joven cediera y aceptar la relación.

Lupita Torrentera y Pedro Infante Foto: Especial

El romance entre los dos famoso comenzó oficialmente en 1945 y duraron seis años juntos, pero el famoso cantante seguía casado con su primera esposa María Luisa León y aunque en una entrevista Lupita Torrentera dijo que desconocía la situación sentimental del actor.

Sin embargo, mientras el romance entre ellos seguía Pedro Infante conoció a Irma Dorantes, su gran amor y entonces Lupita descubrió la infidelidad y le armó un escándalo a Pedro para terminar con él.

¿Quién es Irma Dorantes, última pareja de Pedro Infante?

Irma Dorantes también conoció a Pedro Infante en el set de filmación de una película y se trata de la cinta “Los Tres Huastecos”, ella era una niña de 14 años, pero el encanto de Pedro de sedujo.

Pedro Infante e Irma Dorantes en "Los 3 huastecos" Foto: Especial

Después compartieron créditos en otra película que fue cuando comenzó a surgir el amor. Se trata de la cinta “No desearás la mujer de tu hijo” que se estrenó en 1950, por lo que para ese entonces ella tendría 16 años.

Irma Dorantes y Pedro Infante Foto: Especial

Tres años después, en 1953, Pedro Infante e Irma Dorantes decidieron casarse en Mérida. El cantante fue a pedir la mano en matrimonio de la actriz, los papás del histrión lo acompañaron para que todo fuera formal.

El mismo Pedro Infante llevó los papales al registro civil para casarse, la boda se realizó en la casa de una de las tías de Irma Dorantes, hubo solo1 5 invitados y el juez llegó a casarlos.

Los papás del histrión no asistieron, pero Doña Cuca les regaló unas sábanas. Mientras que la mamá de Irma no estaba de acuerdo y no quería firmar como testigo.

Pedro Infante e Irma Dorantes tuvieron una hija llamada Irma Infante, quien actualmente es actriz y ha salido en producciones de TV Azteca como "Lo que callamos la mujeres".