Red Hot Chili Peppers lleva rock y nostalgia al Vive Latino

El Festival Vive Latino, el más importante de Latinoamérica, volvió a demostrar que es el principal difusor de música al convocar 160 mil personas para vivir dos días de fiesta y diversión, en una edición que apeló a la nostalgia, prueba de ello fue que la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers fue la más aclamada la noche de ayer.

La agrupación integrada por Anthony Kiedis, John Frusciante, Flea y Chad Smith apareció cerca de las ocho de la noche en el escenario principal e inició su presentación con un jam para dar una muestra de su maestría al ejecutar sus instrumentos, seguido de ese momento comenzó con canciones como “Dani California” y “Scar Tissue”.

Como ya es costumbre, la banda derrochó energía y con fulminante potencia entonó también “Aquatic Mouth Dance”, “Eddie” y “Reach Out”. Pasada la mitad del show las luces bajaron de intensidad y entonces “Californication” volvió loca a la gente. Con “By the Way” parecía que daría por concluido el espectáculo, pero los estadounidenses regresaron para cerrar con “Under the Bridge” y “Give it Away”.

FLEA con toda la energía en el escenario Indio, la noche de ayer. Fotos: Chucho Contreras

Apelando a la nostalgia de nuevo, otra de las actuaciones más esperadas por el público fue la de Los Bunkers, quienes fueron recibidos con una marejada de aplausos y ensordecedores gritos.

La agrupación chilena regresó a los escenarios después de varios años de estar separada y de inmediato interpretó “Miéntele”, que el público cantó a todo pulmón los primeros versos de la canción.

El regreso de Los Bunkers a México. Fotos: Chucho Contreras

Los chilenos aprovecharon su presentación para interpretar una canción nueva titulada “Rey”. La emoción de los integrantes de la banda no se hizo esperar y agradecieron a todos por estar presentes en el escenario Indio.

Durante su show sonaron canciones como “Una nube cuelga sobre mí”, “Ahora que no estás”,“Nada nuevo bajo el sol” “Bailando solo” y el cover a Los Ángeles Negros “Y volveré”. Finalmente, para abrochar su espectáculo tocaron su mayor éxito “Ven Aquí” y entonces todo el público entonó cada verso y coro del tema.

Por la tarde, las actividades dieron inicio con la banda de surf Lost Acapulco, que puso a bailar a todos los asistentes haciendo que la pista se llenara de enmascarados.

Con sus máscaras típicas El Reverendo, Warpig, Crunchy y El Sr. Ramírez no estuvieron solos ya que una sección de metales se sumó al show el también ilustrador argentino Dr. Alderete para interpretar “Terremoto”, “Tangatutanga” y “Surf Mongol”.

Lost Acapulco puso a bailar a enmascarados. Fotos: Chucho Contreras

Uno de los momentos más importantes fue cuando el rapero Aczino subió al entarimado para participar en la canción “El garage de Gina Monster”. Y para finalizar su espectáculo con broche de oro el controversial Silverio apareció sobre el escenario para cantar “Olvidemos el romance…”

Pasadas las tres de la tarde y con un poco de retraso, la banda más importante de ska japonés ofreció 40 minutos de una excelsa ejecución. Para el público mexicano la agrupación Tokyo Ska Paradise Orchestra es una de las consentidas y por ello cada alma que se encontraba en el escenario principal sacó sus mejores pasos de baile cuando sonaron las primeras notas de los metales del tema principal de la película El Padrino para luego continuar con “Caravan” y el cover de uno de los himnos del ska “One Step Beyond”, canción original de Madness.

La Tokio Ska Paradise Orchestra recibió un Dr. Simi. Fotos: Chucho Contreras

A pesar de que el clima fue nublado y con un poco de lluvia, el público brincó sin parar y coreó cada canción de Allison, quienes tuvieron una participación llena de energía con sus guitarras distorsionadas y riffs muy ponchados.

Con 20 años de trayectoria, la banda de la Ciudad de México demostró su experiencia para emocionar a todos con temas como “Miedo” y “Matar o morir”. En la recta final de su presentación la agrupación puso a recordar a todo el público treintañero su época de adolescencia cuando interpretó sus clásicos “Baby please”, “Aquí”, “Frágil” y “Me cambió”.

Por su parte, la banda argentina de reggae Pericos abrió su show con una de sus canciones más populares “Runaway” y de inmediato todo el público se unió al canto del vocalista. Sin esperar ni un minuto comenzaron a sonar los acordes de “Waiting”, para luego interpretar “Anónimos” con la colaboración de la cantante mexicana Carla Morrison.

Durante su presentación también sonaron covers como “Trátame suavemente”, de Soda Stereo, y “Tatuajes”, tema original de Joan Sebastian.

Pericos cantaron éxitos como “Runaway”. Fotos: Chucho Contreras

“Uh no me dejes morir así, uh no me dejes caer en la trampa” fueron los primeros versos y después los integrantes de Miranda! acompañaron a la banda para hacer una muy especial versión de “Pupilas Lejanas”. Rubén Albarrán de Café Tacvba y Dr. Shenka de Panteón Rococó también participaron como invitados de los Pericos.

Una de las reuniones que más aplaudieron los que vivieron la adolescencia en los primeros años del nuevo milenio fue la de Los Dynamite. Así como un día anterior Austin TV puso la dosis de nostalgia dosmilera con su esperado retorno, está vez la banda liderada por Diego Solórzano hizo lo propio cuando entonó “Frenzy”, “Ready Ready” y “Katatonic”.

Al cierre de la edición todavía faltaba por presentarse Enjambre, Resorte, Plastilina Mosh, Paul Oakenfold y Pesado para que culminaran los dos días de música.

Guitarricadelafuente, ayer en el VL. Fotos: Chucho Contreras