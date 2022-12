Roberto Palazuelos dice que desea ser papá de nuevo: "quiero tener una niñita"

Roberto Palazuelos habló sobre su vida con Gustavo Adolfo Infante en el programa “El minuto que cambió mi destino”, en el que reconoció dos cosas: que ya no se va de fiesta y que desea tener una niña.

"No me arrepiento de nada en mi vida porque gracias a Dios son experiencias que yo viví en su momento y ahora soy una persona muy sana, muy deportista, muy exitosa... eso tiene como 30 años", dijo sobre sus tiempos de vicio, descontrol y fiesta.

"Era muy vanidoso y de repente empezaba a ver que estaba muy demacrado, además siempre he sido muy empático con la gente y me empecé a volver huraño. En realidad nunca me gustó, lo que pasa es que tenía malas amistades que me hicieron caer ahí. Las malas amistades son lo peor, siempre las malas amistades son las que te jalan y al librarme de eso, me libré también, me alejé de muchísimas amistades", añadió el Diamante Negro.

Tras ello, Palazuelos dijo que ahora es un padre amoroso y un hombre romántico, por lo que ahora desea juntarse y engendrar a una niña.

"Sí me voy a volver a juntar y quiero tener una niñita, pero no creo que me vaya a casar, ya no creo en el matrimonio, pero sí creo en el amor. Siento que cuando firmas, como que se descuidan un poco porque me pasó. Firmas y ya no te atienden bien o ya no la atiendes bien y dices 'sino se me va a ir', empieza uno a desatender y más cuando vienen los hijos. Entonces sí me gustaría volverme a juntar y volver a tener una pareja, no hay nada más bonito que estar enamorado", dijo.