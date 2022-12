Roberto Palazuelos habló de su “trágica” juventud en la que no creció a lado de su madre, sino con su padre, su madrastra y sus medios hermanos, cosa que lo hizo ser un rebelde, pues se sentía ajeno a esa familia, y situación que hizo que lo mandaran a una escuela militarizada.

"Yo estaba como enojado porque no entendía yo por qué no tenía mamá no entendía yo cómo mi mamá no me buscaba y no entendía yo cómo mi mamá me había dejado ¿no? Pero era yo un adolescente que siempre estuvo medio enojado con la vida por eso, entonces también era un poco peleonero y un poco rebelde", le dijo a Gustavo Adolfo Infante.

El Diamante Negro agregó que, debido a que era mal estudiante, su papá lo mandó a La Academia Militarizada México, donde cambió para siempre por los horrores que vivió.

Palazuelos contó que entró a la militarizada a los 15 años y que su novatada fue brutal: "te tablean, te sumergen en agua, te hacen cosas... Estuve un año y bastante duro”, lamentó.

“Pero fue muy bueno porque aprendí a meter las manos, me empecé a hacer un cuerpo por el deporte que hacía y le empecé a agarrar un hábito al estudio porque ahí sí me hacía estudiar a fuerzas", añadió Roberto Palazuelos.