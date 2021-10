Ron da Error: ¿Vale la pena la película de Disney sobre la vida digital y las redes?

Si bien la premisa del chico inadaptado a un paso de enfrentar la pubertad, cuya familia la integran su abuela algo despistada y un padre amoroso pero inmerso en su trabajo, y que tiene que lidiar con el constante acoso de sus compañeros de clase, de inicio pareciera completamente predecible; lo cierto es que “Ron da Error”, el nuevo estreno de Disney, se guarda varias sorpresas e incluso algunos interesantes planteamientos.

Empezando por que este futuro cercano en donde todos y cada uno de los niños van por la vida acompañados por un novedoso dispositivo tipo droide conocido como B-bot, se convierte en un fiel reflejo de la actual dependencia hacia las redes sociales y el efecto en el mundo infantil, evidenciando de forma amable pero lúcida, lo peligroso de compartir información en la web, lo efímero de la fama obtenida a través de videos, blogs y similares, así como la crueldad con la que esta suele terminar, y la depresión en la que se sumergen las personas cuando eso sucede.

RON DA ERROR

Momento de ir al cine con toda la familia, con una película animada entrañable, encantadora, divertida, colorida, ágil.

YA EN CINES

NO TE LA PIERDAS #VolvamosALCine #RonDaError#RonsGoneWrong@20thcenturyla @LSAMovies pic.twitter.com/lVqi93QUUv — LUCYNEMA (@LucyDuran_Cine) October 22, 2021

Una crítica que aquí además da pie para divertidas secuencias con apuntes reflexivos, entre ellas una en la que se muestra como es llevado a la vida real todo lo que ahora suele realizarse en el mundo virtual, dígase hacer solicitudes de amistad o buscar que le den like a fotos, o en pocas palabras lo que era socializar.

Pero eso no es todo, que el detonador de la historia, el cual consiste en que nuestro protagonista siendo el único que no posee uno de dichos artefactos, por azares del destino reciba uno que ha sufrido un desperfecto, da pie para hablar de ese prejuicio que impulsa a clasificar y estigmatizar al otro como “dañado”. Y es que no por que alguien sea diferente quiere decir que está “dañado”, y no todo lo que está “dañado” necesita o debe ser reparado.

Luego está el perfil de los personajes, que van desde la niña frívola y la nerd, hasta los típicos ejecutantes del bullying, cuyos vínculos les llevan más allá de los estereotipos a los que aparentemente parecen obedecer y salen a flote al momento de llegar el correspondiente aprendizaje, encontrando así los matices y el necesario, aunque mínimo desarrollo.

Lo mismo sucede con el villano, que, aunque obedece a la fórmula, se mantiene lejos de la estridencia sirviendo más de vehículo para exponer la voracidad corporativa, teniendo como contraste al joven creativo quien, junto a algunos de los adultos, descubrirá cómo las buenas intenciones pueden redundar en equivocaciones, pero que también siempre hay tiempo para corregir el camino y valorar el factor humano ante lo tecnológico.

De este modo “Ron da Error", uno de los proyectos heredados por Disney a la hora de adquirir FOX, aunque está un tanto lejos de la llamativa originalidad del acercamiento que lucen otras propuestas animadas con respecto a los temas que aquí propone, posee el encanto suficiente para sostener la comedia y de paso ofrecer convenientes reflexiones sin dejar de ser realmente entretenida, equilibrada y por momentos entrañable.

Póster de "Ron da Error" Especial

rc