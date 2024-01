Ryan Gosling decepcionado por las nominaciones de los Premios Oscar: "No hay Ken sin Barbie"

Este martes, se dio a conocer quienes son los artistas nominados a los Premios Oscar, el más grande reconocimiento que se puede dar en la industria del cine. Algo que sorprendió a muchos fue que Margot Robbie y Greta Gerwig no fueron nominadas ni a Mejor Actriz ni a Mejor Director, a pesar de que Barbie forma parte de la categoria de Mejor Película.

Ante esto, el público reaccionó en inconformidad sobre el hecho, pues se señaló que era justamente el problema que se buscaba retratar en la película, donde una mujer se siente insuficiente en un mundo que siempre exige más de ella solo por su género. Los usuarios destacaban que Ryan Gosling sí había sido nominado por su papel como Ken y además, se había llevado una nominación más por su canción "Just Ken", la cual habla de un hombre que no entiende porque una chica no lo quiere.

te puede interesar Margot Robbie no es nominada por Barbie en los Premios Oscar y usuarios estallan contra La Academia

Ryan Gosling dice estar decepcionado por las nominaciones en los Premios Oscar

Con el paso de las horas parece que la situación ha escalado hasta el punot en que Ryan Gosling ha reaccionado a la molestia de la audiencia, al mencionar que esta decepcionado de que ni Greta ni Margot hayan obtenido el reconocimiento que señala que merecían por parte de la Academía de las Artes.

"Estoy profundamente honrado de ser nominado por mis colegas junto con artistas remarcables en un año con tantas buenas películas" señaló el actor al inicio de un comunicado "nunca creí decirlo, pero estoy también muy honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken".

“Ryan Gosling”:

Por su comunicado en el que dice estar decepcionado de que Margot Robbie y Greta Gerwig no hayan recibido una nominación en los #Oscars. pic.twitter.com/6Pd7EABYRq — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 23, 2024

El artista remarcó "no hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie" y señaló que ellas fueron las principales responsables para que la historia siguiera su marcha, así como del exito mundial que ha tenido. Además, aseguró que "decirse decepcionado porque no están nominadas es poco" puesto que la cinta logró conmover a la audiencia a pesar de que el tema inicial fueran "muñecas sin alma".

Finalmente, señaló que estaba feliz de que America Ferrera y otros talentos que participaron en el filme hayan conseguido una nominación por parte de los importantes galardones.