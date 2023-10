¿Siempre sí le gusta? Aleks Syntek anuncia colaboraciones con artistas de reguetón

Aleks Syntek anunció recientemente colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra, Danny Ocean y Camilo, quienes interpretan sus melodías en uno de los géneros que el músico ha expresado que no le gusta. La noticia sorprendió a los internautas, quienes recordaron los comentarios que ha hecho con anterioridad.

El compositor anunció que celebrará sus 30 años de trayectoria con un álbum de sus canciones más famosas cantadas a dueto con artistas invitados. Señaló que el arranque fue Alex Lora y El Tri y reveló que está por lanzar una canción con Pepe Aguilar y poco a poco irá develando a los artistas invitados.

En una conferencia con medios de comunicación, Syntek mencionó a artistas como Molotov, Emanuel, Café Tacuba, Bronco y Los Ángeles Azules. Sin embargo, una de las cosas que llamó la atención fue que nombró a artistas como Sebastián Yatra y Danny Ocean, quienes cantan reguetón.

Esto a pesar de que el compositor ha señalado en repetidas ocasiones que no disfruta de ese género y ha arremetido en contra de este. "También estoy invitando a artistas de la nueva generación como Lagos, Danny Ocean, o sea, no me voy a concentrar nada más en veteranos. Quiero que sea algo muy abierto muy universal y para todo el mundo", dijo.

Señaló que sus declaraciones han sido tergiversadas y que jamás dijo que no le gustaba el reguetón: "Yo lo único que expresé desde el día número uno es que no me gusta que el contenido adulto, sea pornografía, sea Play Boy Channel, sea lo que sea, sea puesto a las 10 de la mañana en una escuela o en un restaurante donde hay niños y adultos, por respeto a mis hijos, a mis abuelo y a mi mamá. Eso es todo lo que dije", aseguró.

"Lo convirtieron en una guerra musical que no es cierto, que es absurda, yo creo que la música no tiene enemigos", aseguró el cantante. Aseguró que jamás ha hecho música de moda, y que por ello ha sido criticado. "Nunca he estado a favor de la enajenación", señaló a medios de comunicación.

DGC