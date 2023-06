Soñadoras: Así se ven los protagonistas de la telenovela 25 años después

La telenovela Soñadoras fue uno de los éxitos de Televisa en los años 90, sin duda una producción juvenil que marcó en la televisión mexicana.

El primer capítulo de Soñadoras se transmitió el 30 de abril de 1999 y 25 años después, este 2023, se volvió a estrenar la telenovela en la televisión abierta en el canal de Las Estrellas a las 2.30 de la tarde, además se puede ver en la plataforma de Vix+.

Las protagonistas de la telenovela Soñadora continuaron su carrera en la televisión y así se ven actualmente.

Aracely Arámbula

La actriz interpretaba a Jacqueline de la Peña, una joven rebelde de familia acomodada. Aracely Arámbula continuó su trayectoria en la televisión, pero tomó un breve receso cuando conoció a Luis Miguel y se embarazó de El Sol. La actriz protagonizó telenovelas como La Patrona, La Doña y recientemente estuvo en la nueva versión de La Madrastra, también tuvo una participación en El Señor de los Cielos.

Aracely Arámbula, antes y después de Soñadoras Foto: Especial

Michelle Vieth

Ella daba vida a Lucía, una joven rica, pero muy tierna y tímida, era la mejor de la clase, pero su aspecto aniñado no le daba suerte con el chico que le gustaba, hasta que se hizo un cambio de look radical que acaparó las miradas. Michelle Vieth continuó en la televisión y tuvo un periodo de escándalo cuando el que era su esposo, Héctor Soberón, filtró un video íntimo de ella. La actriz ha estado de conductora en diferentes programas y uno de sus novios recientes fue Potro de Acapulco Shore.

Michelle Vieth, antes y después de Soñadoras Foto: Especial

Angélica Vale

Ángelica Vale daba vida a “Julieta”, una chava pobre que asistía a un colegio de prestigio, por lo que fingía ser niña fresa, pero al final la descubrieron. Tras su participación en Soñadora, La Vale cautivó al público con sus imitaciones de Verónica Castro y otros artistas. Protagonizó la telenovela “La fea más bella”, junto a Jaime Camil, y actualmente es parte del elenco de la obra Vaselina.

Angélica Vale, antes y después de Soñadoras Foto: Especial

Kuno Becker

El actor interpretaba a Rubén, un chico con dinero cuya familia no le prestaba mucha atención. Se enamoró de Julieta hasta que descubrió que ella era pobre. Kuno apareció en más telenovelas juveniles y fue la voz del Rayo McQueen en Cars de Disney. Pero no se le ha visto en proyectos actuales, recientemente ofreció una entrevista en la que habló sobre las adicciones a las drogas.

Kuno Becker, antes y después de Soñadoras Foto: Especial

Eduardo Verástegui

El actor daba vida a Manuel Vasconcelos en Soñadoras. Tuvo una larga carrera en la televisión, incluso apareció en el video musical “Ain't It Funny” de Jennifer López. También apareció en películas como “Meet me in MiamI”, “Cristiada”, “El beso de dios”, esta última la más reciente de 2022, entre otras.

Aunque se ha mantenido activo en el entretenimiento, comenzó un declive de su carrera cuando se programó religioso, actualmente hace lives para decir rosarios o transmitir misas desde su cuenta de Instagram. Además, en sus redes ataca a la comunicada gay y es antivacunas.

Eduardo Verástegui, antes y después de Soñadoras Foto: Especial

Arath de la Torre

Arath de la Torre daba vida a Beto en Soñadoras, tras salir en esta telenovela se dedicó a la comedia y apareció en El Privilegio de Mandar, un show de parodias. También está como conductor de Hoy actualmente. La polémica lo ha acompañado en los últimos años, pues en 2021 se burló de los Voladores de Papantla y lo tundieron en redes. Participó en el programa El Retador donde tuvo un pleito con un concursante y en este mes de mayo de 2023 fue acusado por Joanna Vega-Biestro de amenazarla.

Arath de la Torre, antes y después de Soñadoras Foto: Especial

Jan

Interpretaba a Jerry en Soñadoras. Jan es un actor, cantante y modelo, después de participar en Soñadora apareció en la telenovela juvenil DKDA, producida por Luis de Llano. Ha sido conductor de eventos como Nuestra Belleza México y Liverpool Fashion Fest. Su última telenovela fue Destilando amor en el 2013.

Jan, antes y después de Soñadoras Foto: Especial

Irán Castillo

Tras su participación en la telenovela de Soñadora, Irán Castillo continuó en la actuación en telenovelas y películas. Apareció en Clase 406, Enemigo íntimo. También tuvo papeles en series como El Chapo, 40 y 20 y Las Bravas FC de HBO Max, entre otras más.

Irán castillo, antes y después de Soñadoras Foto: Especial

Gabriel Soto

Ahora es uno de los galanes de telenovela, pero en Soñadoras interpretaba Ulises, un chico tímido, muy estudioso y con acné y brackets. Pero al igual que el personaje de Lucía tuvo su cambio radical en el que pasó de ser feo a guapo. Recientemente protagonizó la telenovela “Mi camino es amarte”, la telenovela estelar de Televisa y está por estrenar la cina “La peor de mis bodas 3”.