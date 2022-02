Sonic the Hedgehog 2: avance del Super Bowl muestra épica batalla de Knuckles

Es bien sabido que durante el Super Bowl se estrenan una gran cantidad de tráilers de las películas, series y videojuegos más esperados del año; no obstante, Paramount quiso darle un pequeña probadita a los fans de lo que verán el domingo y liberó un avance del tráiler de “Sonic the Hedgehog 2” que no te puedes perder.

En el clip no sólo volvemos a ver a Sonic, sino que también vemos más de su amigo Tails y por fin presenciamos en acción a su némesis Knuckles, quien ha sido reclutado por el Dr. Robotnik para eliminar al erizo azul.

El tráiler inicia con Knuckles le anuncia su llegada a Sonic, quien escapa de él. La película mostrará al erizo azul pelear contra Robotnik y el equidna rojo para evitar que se apoderen de las Esmeraldas del Caos, las cuales son capaces de destruir civilizaciones.

“Después de establecerse en Green Hills, Sonic está ansioso por demostrar que tiene lo que se necesita para ser un verdadero héroe. Su prueba llega cuando el Dr. Robotnik regresa, esta vez con un nuevo compañero, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. Sonic se une a su propio compañero, Tails, y juntos se embarcan en un viaje por el mundo para encontrar la esmeralda antes de que caiga en las manos equivocadas”, señala la sinopsis.

“Sonic the Hedgehog 2” es dirigida por Jeff Fowler, y es protagonizada por Ben Schwartz, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Jim Carey y James Marsden. La película se estrenará en cines el 8 de abril de 2022.

