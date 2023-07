¿Stephanie Salas y Humberto Zurita terminaron su relación? Esta FOTO los evidencia

El desamor anda a todo lo que da y tras haber terminado Rosalía y Rauw Alejandro en redes sociales comenzó el rumor de que Stephanie Salas y Humberto Zurita habían roto después de 10 meses de relación.

Todo sucedió en el programa de Gustavo Adolfo Infante, el cual transmite a través de YouTube, en la que aseguró que la famosa pareja mexicana habría puesto fin a su noviazgo.

“Tengo una exclusiva que darles. Pero no me gusta, me apena porque hacían bonita pareja, que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita. Tronaron, eso me pasa gente que los conoce bien", señaló el periodista en su transmisión.

Stephanie Salas y Humberto Zurita responden a rumores de separación

Sin embargo, parece que esto no es verdad ya que Stephanie Salas y Humberto Zurita se dejaron ver muy juntos y amorosos de vacaciones y así lo presumieron en sus redes sociales.

Humberto Zurita comparte foto de Stephanie Salas y pone fin a rumores de separación Foto: Especial

A través de su cuenta de Instagram Humberto Zurita puso fin a los rumores y compartió una foto de Stephanie Salas tomándole una foto con una cámara profesional. Además dejó ver que están juntos de vacaciones en Argentina.

te puede interesar Así reaccionó Michelle Salas al romance de su mamá Stephanie Salas y Humberto Zurita ¿Se enojó?

Asimismo, el actor publicó un video en su mismo perfil en el que aparece junto a Stephanie Salas muy amoroso y tomándose fotos mientras admiran el paisaje natural del país sudamericano.

A algunos fans de Humberto Zurita no les gustó que la pareja visitara Argentina, ya que ese es el país natal de Christian Bach, difunta esposa del histrión, por lo que recibieron críticas por este motivo.

“El país de Christian ¿Qué necesidad no?”, fue uno de los comentarios de la gente en redes sociales, otros fans se alegaron de que visitara ese país.