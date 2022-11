Humberto Zurita y Stephanie Salas presumen su primera FOTO romántica juntos

Humberto Zurita y Stephanie Salas ya no ocultan su romance, motivo por el cual sus fans perdieron la cabeza cuando por fin compartieron su primera melosa foto juntos.

Y es que previo a que los famosos confirmaran que son pareja se había rumorado mucho al respecto, pues se creía que era sólo amigos.

No obstante, fue Stephanie Salas quien confirmó su romance con Humberto Zurita, con un romántico mensaje que le dejó en redes.

Ahora, la famosa subió a sus historias de Instagram una foto que se tomó junto a su pareja y en la que deja ver que están juntos y muy enamorados.

En la postal se ven las bebidas con las que Humberto Zurita y Stephanie Salas están pasando un buen rato, imagen que la famosa acompañó con el mensaje "You and Me" y un beso.