Tefi Valenzuela responde a las disculpas de Ema Pulido por comentarios feminicidas ¿Las aceptó?

Tefi Valenzuela reaccionó a las disculpas que le pidió Ema Pulido, luego de que la semana pasada hizo una serie de comentarios en los que sugirió que fuera asesinada y abusada sexualmente por el Borrego Nava, su compañero de “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

"Lo único que me preocupa mucho es que no eres rey de la popularidad ni de las redes… Algo tienes que (hacer) apurarte, mata Mariana, destrípala, viólala, ay perdón, Tefi, van dos veces que cambio de nombre, pero de todas maneras haz algo o al juez, dile, contéstale, para que de alguna manera tengas influencia y tengas público porque eso decide”, mencionó.

Tras recibir muchísimo hate y de que miles de personas exigieran su despido, Ema Pulido decidió pedirle disculpas a Tefi Valenzuela, y aseguró que sus palabras claramente feminicidas fueron “malinterpretadas”.

“Lamento tanto que la gente haya malinterpretado mis palabras, mi expresión… Desde que tengo uso de razón he defendido la integridad de mis bailarines. El ser mujer, todos hemos pasado por ese tipo de desgracias, no las hacemos públicas por amor, por respeto, por ignorancia, pero que también he defendido toda mi vida a la mujer, a mi país", dijo la famosa.

Fue en un encuentro con la prensa en el que Tefi Valenzuela, quien fue brutalmente golpeada por su ex Eleazar Gómez, reaccionó a las disculpas de Ema Pulido, emitiendo una serie de declaraciones que sorprendieron a todos.

“Yo estoy segura que ella ni pensó en ese momento ni de mi historia, ni de las cosas que me habían pasado, estoy segura y sé que no miente, sé que lo que me dice es de corazón y yo la disculpo y sé que no se quiso referir así. Sé que esto le va a servir para tener más cuidado”, dijo la cantante peruana, decepcionando a más de uno.

Respecto a por qué aceptaba las disculpas de Ema Pulido siendo una sobreviviente de la violencia machista, la famosa señaló:

“Gracias a Dios yo superé ese tema, al contrario lo tomé para hacer otro tipo de cosas, demostrarle a otras mujeres que sí se puede salir adelante, que sí se puede estar bien, estoy bien y no me gusta victimizarse, ni nada. Ella se disculpó, la disculpo de corazón, creo que le va a servir muchísimo para no volver a hacer este tipo de comentarios, pero pues la violencia no se combate con más violencia, tampoco es de insultarla”, apuntó Tefi Valenzuela.