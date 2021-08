¡Arrasando! Thalía celebra sus 50 años con mensaje empoderado y sesión de FOTOS

Thalía cumplió este 26 de agosto 50 años, motivo por el cual la cantante decidió compartir con sus seguidores su celebración de medio siglo de vida, a través de una sesión de fotos junto a la piscina y sus regalos.

Thalía además difundió un mensaje de empedramiento en el que uso el juego de palabras “sin-cuenta”, para hacer hablar acerca diversos aspectos de su vida.

Thalía cumple 50 años Especial

El mensaje de Thalía por sus 50 años

"¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman", escribió Thalía junto alas fotos donde posa frente a un 50 gigante y globos.

Thalía, quien recientemente ha generado polémica en redes, aseguró en su mensaje que no le da importancia al valor social y económico de las personas, sino a lo que transmiten; y dijo que tampoco juzga por el peso o la edad, “ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano".

Thalía celebra sus 50 años Especial

“Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”, agregó la cantante de “Amor a la mexicana”.

Finalmente, Thalía agradeció a sus “F.A.N.S. (familia, amigos, niños, soñadores)" por su amor y apoyo y cerró con unas palabras de amor:

Thalía celebra sus 50 años Especial

“Sin-cuenta de que cincuenta va con “C” pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR”, concluyó Thalía.