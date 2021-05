Los Tigres del Norte se vacunan contra el COVID e invitan a fans a hacerlo (VIDEO)

Jorge y Hernán Hernández, integrantes de la legendaria agrupación Los Tigres del Norte, ya se vacunaron contra el COVID-19, e invitaron a sus fana hacer lo mismo.

“Entusiasmadamente decidimos recibir las vacunas COVID-19 para la salud y el bienestar de nosotros mismos y nuestras familias, y esperamos que todos nuestros fans se unan a nosotros”, compartieron.

Por si fuera poco, los creadores de canciones como “La jaula de oro” y “La puerta negra” documentaron su proceso de vacunación en un video que se ve a detalle cómo es que fueron inoculados.

El clip forma parte del programa Listos California, de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, con la cual se invita a los residentes del estado a recibir la vacuna.

El video muestra a los músicos dentro de uno de los puntos de vacunación de California y los momentos precisos en los que son inyectados con los fármacos.

En su intervención, Jorge Hernández, el vocalista y acordeonista, asegura que el piquete casi no se siente nada.

“Verdaderamente casi no se siente, casi no sentí nada. Me sentí contento. Tenemos que estar seguros de que estamos bien, de que tenemos la oportunidad de estar seguros”, comentó.

Por su parte, Hernán, bajista y también vocalista, hizo un llamado a sus fans a no tener miedo de la vacuna e ir a ponérsela.

“Lo que le puedo decir a los campesinos, a los paisanos, es que es muy importante recibir la inyección y no tener miedo, porque cuanto más saludable estés, más saludable te vas a sentir”, afirmó.