Valentina de la Cuesta revela que fue a terapia por descubrir quién era su padre, Sergio Andrade

Valentina de la Cuesta, la hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, abrió su corazón a todos esos fans que no la tienen estigmatizada por haber sido engendrada por la mitad más turbia del clan Trevi-Andrade y confesó que tuvo que ir a terapia tras conocer quién fue su progenitor y los crímenes contra las mujeres que cometió.

En entrevista con La Jose, Valentina de la Cuesta donde respondió algunas preguntas relacionadas con su familia, específicamente con su polémico y turbio padre, y la tiktoker no dudó en calificar al señor ex pareja de Gloria Trevi como “una persona muy terrible”.

Asimismo, la joven narró cómo fue que comenzó a descubrir las atrocidades que había cometido su progenitor: “Eventualmente tuve que descubrirlo. En cierto momento me vi obligada a saber más. Sí fue como ‘wey, la peor cosa de la vida’, y así es como lo supe. Siempre supe que era un papá, lamentablemente, pero cuando ya entendí todo ya estaba grande, tenía 20″.

Por ello, Valentina de la Cuesta afirmó que desconoce si el estigma de ser hija de Sergio Andrade le ha cerrado puertas en la industria del entretenimiento y señaló que no duda que sí le hubiera afectado en el caso de que hubiera querido entrar a la farándula tradicional de TV.

Por ello, celebró que se ha hecho famosa a través de las redes: “Lo puedo hacer con mi dinero y con la gente que me apoya. No necesito más que mi talento y mis propios recursos que yo misma me he ganado. Y si me han rechazado no lo sé y gracias a Dios no tengo que saberlo”.

La José le insistió respecto a que hablara sobre su padre Sergio Andrade, ante lo cual Valentina sentenció: “Es algo que no me interesa porque no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué vela en el entierro tengo yo con ese señor?”.

Tras ello confesó que fue a terapia para tratar el tema: “Me costó muchos años tomarlo mejor, tuve que trabajarlo años para poder vivir más tranquila”.

Finalmente, dijo que no conoce a Gloria Trevi y que no tiene deseos de conocerla: “No, si me la topo un día... espero que eso jamás suceda. No, nunca he tenido contacto con ella”.