Vicente Fernández está “muy grave y delicadito”, afirma Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante tiene una muy mala noticia para el pueblo de México, pues aseguró que Vicente Fernández está “muy grave” y “delicado”.

Las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante llegan pocos días después de que la reportera Laura Palmer publicó en TV Notas que Vicente Fernández tenía muerte cerebral. Señalamientos de los que el conductor y especialista de farándula dijo que su colega tenía las pruebas.

“Yo hablé con ella y le digo ‘¿Laura qué onda’ y dice ‘Gustavo, yo tengo todas las pruebas’, o sea eso me hace pensar, no me lo dijo ella, que tiene copia del expediente médico, o alguien que estaba, alguno de los médicos, se lo dijo”, apuntó Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante dice que Vicente Fernández está grave

Este viernes 15 de octubre, Gustavo Adolfo Infante aseguró en su programa de YouTube que Vicente Fernández está muy mal de salud y que además se ve frágil.

“Me lo reportan muy grave a Don Vicente, muy delicadito, muy frágil… en muy mal estado, desafortunadamente", aseguró Gustavo Adolfo muy triste.

Por ello, y en honor a Vicente Fernández, el periodista transmitió a manera de homenaje las diversas entrevistas que le ha hecho al charro.

Queda esperar que la familia de Vicente Fernández confirme que el artista está grave de salud.

rc