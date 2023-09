Wendy Guevara presume que saldrá en la revista Rolling Stone: 'ando bien perr**'

Wendy Guevara no deja de cosechar éxitos en su vida post “La Casa de los Famosos México”, pues la perdida mayor ahora anuncio que va a salir en la portada de la revista Rolling Stone.

Fue a través de una transmisión que hizo en sus redes sociales que la leonesa más famosa de todo León dio a conocer la noticia a sus fans, dejando claro que ya se convirtió en una de las personalidades de la cultura pop más importantes del momento en México.

A través de su clip, en el que sale toda emocionada, Wendy Guevara señaló como fue que la publicación la contactó para solicitarle que se preste para su portada.

"No es por creerme muy mamona, ni por sentirme la muy perra pero la verdad ahorita sí me estoy sintiendo nomas en estos momentos que les estoy platicando, que nada más y nada menos que me hablaron de la revista Rolling Stone, para hacerme una entrevista y me la hicieron mamonas", dijo la Wendy toda soñada.

En la entrevista, Wendy Guevara hablará sobre su paso por el programa más famosos de México, así como de los escándalos que protagonizaron los participantes, especialmente el Team Infierno. También compartirá sus planes para el futuro, entre los que se encuentran una gira por México y un reality show sobre su vida personal.

"No aparezco yo como la gira, me hicieron una entrevista donde platico del reality lo que ha pasado, que fue el programa y de los escándalos padre...", dijo.

"Y les digo que esa revista es donde aparecen las giras más importantes de todo el mundo, donde yo le he platicado que he aparecido como latinas ha aparecido Shakira, Gloria Trevi y Jenifer López, como las giras más importantes de todo el mundo", añadió Wendy, ya sintiéndose al nivel de las artistas que nombró.

Hasta ahora se desconoce en qué mes saldrá publicada la revista Rolling Stone con Wendy en su portada.