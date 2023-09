A Wendy le vale que su show no ha vendido y que han cancelado fechas: 'a mí ya me pagaron'

Tal parece ser que a Wendy Guevara ya se le subió la fama y no deja de andar de “prepotente”, como ella misma dice, pues afirmó que no le importa ni un comino que su show “Resulta y Resalta” no ha vendido mucho en la CDMX y que además se han cancelado fechas en provincia.

Y es que desde que se anunció que Wendy iba a andar de gira con su show “Resulta y Resalta” los fans auguraron que ésta podría ser un fracaso, pues ella es solamente una personalidad de internet y no una standupera, actriz y otra cosa que le permitiera ofrecer un espectáculo completo.

Poca venta para el show de Wendy en la CDMX Especial

Pero se sabe que A Wendy Guevara la acompañaran en su presentación otros famosos como Emilio Osorio, Kimberly La Más Preciosa, Pola Suárez, Trixy Star y el actor de contenido íntimo Pol Prince.

El show de Wendy Guevara en la Ciudad de México es este jueves 14 de septiembre en el Teatro Metropólitan y al meterse a la página de Ticketmaster se puede ver que las primeras filas están casi vacías. Incluso en las filas traseras, que son las más baratas, se ve que aún hay muchos lugares.

Sumado a esto, se dio a conocer que el show que Wendy iba a dar en Querétaro, la noche de este miércoles, se canceló por la nula venta de boletos:

“Me llegó un boletín de prensa de Wendy Guevara que se cancela una presentación que iban a tener el día miércoles 13 de septiembre en la ciudad de Querétaro, cuál es el motivo de esta cancelación, que no vendieron boletos”, informó Gustavo Adolfo Infante.

Debido a la baja venta de boletos, Wendy Guevara canceló el show que tenia esta noche en Querétaro.



La producción de @LaWendyGuevara argumenta que se debe a "problemas ajenos". pic.twitter.com/6P5peVogaO — Cultura Pop (@RCulturaPop) September 13, 2023

Por ello, a través de una transmisión, Wendy salió a decir que le tiene sin cuidado que no haya venta de boletos para su show, pues dijo que a ella ya le pagaron, por lo que le tiene sin cuidado.

“No sé, yo no sé han hecho notas que no hemos vendido todo y así, pero pues tampoco, si no se llena qué tiene no hay pe** o sea lo importante es sacar show, lo importante es que tengo muchas presentaciones, tenemos más de 35 presentaciones en toda la República y mejor de todo es que si no se llena a mí ya me pagaron”, sentenció.