Zoey 102 estrena tráiler y fans lo critican: 'Qué triste envejecieron'

Tal parece ser que Paramount+ está desesperado por tener suscriptores, pues gran parte de su catálogo busca apelar a una nostalgia que los fans no tienen hacia sus producciones. Es por ello que la gente destrozó en redes el tráiler de su próxima película: “Zoey 102”.

Para la gente que tiene la fortuna de no saber, “Zoey 101” fue una serie que salió en Nickelodeon hace 18 años y que era protagonizada por la polémica hermana de Britney Speras, Jamie Lynn Spears.

Yo viendo a los actores en el trailer de Zoey 102: https://t.co/OEo14XE3bk pic.twitter.com/zROtPH5SP1 — the other JLo (@its_jeypee) June 20, 2023

La serie mostraba la vida de Zoey en un ambiente escolar supuestamente idílico y estaba repleta de personajes que sólo daban cringe. Además, la producción terminó súbitamente por el embarazo adolescente de Jamie Lynn Spears.

Ahora, Paramount revive la “saga” haciendo “Zoey 102”, una película que absolutamente nadie pidió y que está desatando diversas opiniones en redes sociales sólo con su tráiler.

Fans le tiran hate a "Zoey 102". Especial

“Zoey 102” muestra a los chicos ahora como señores y se centra en Zoey Brooks, quien recibe una inesperada invitación para la boda de sus amigos Logan (Matthew Underwood) y Quinn (Erin Sanders).

Para evitar el incómodo reencuentro con su ex Chase (Sean Flynn), Zoey concence a alguien para que se haga pasar como su novio.

Fans le tiran hate a "Zoey 102". Especial

En la película también regresan personajes como Stacey (Abby Wilde) y Mark Del Figgalo (Jack Salvatore Jr). La producción es dirigida por Nancy Hower ('Star Trek: Voyager') y el guion es de Monica Sherer y Madeline Whitby.

“Zoey 102” se estrenará en Paramount+ el próximo 27 de julio, pero los internautas no están manifestando su alegría, sino que se preguntan por qué la compalía decidió revivir esa serie, además de que remarcaron de que la mayoría del elenco envejeció muy mal.

"Qué triste envejecieron la mayoria", “Viendo el tráiler de Zoey 102 y verdaderamente es un recordatorio para cuidarse y no llegar tan fregado a los 30 años”, “Jamie Lynn parece personaje de Dónde están las rubias”, “no se les olvide que Jamie Lynn Spears está CANCELADÍSIMA por lo que le hizo y declaró de nuestra querida Britney, y por lo que le hizo a Alexa Nikolas también” y “tengo la misma edad que los actores y me veo de la mitad de la edad noma”, señalaron.