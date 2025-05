Marina del Pilar agradece respaldo de Sheinbaum tras protesta con carne asada en Baja California

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, agradeció el respaldo total de la Presidenta Claudia Sheinbaum, luego de las manifestaciones en su contra con carne asada, que se efectuaron este fin de semana en esa entidad fronteriza.

En sus redes sociales, la mandataria estatal dijo que junto con Sheinbaum gobernarán con base en la verdad y no con rumores, luego de que el gobierno estadounidense revocó su visa y la de su esposo, Carlos Torres.

“Agradezco profundamente el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su claridad y firmeza no solo me fortalecen, sino que reafirman que gobernamos con la verdad, no con rumores”, sostuvo.

Dijo también que es respetuosa del derecho del pueblo a expresarse, siempre, porque “fuimos oposición, porque caminamos contra el poder, porque sabemos lo que duele no ser escuchado”.

Ávila Olmeda agregó que esa historia “nos compromete a respetar, incluso cuando se piensa distinto” .

Respetamos profundamente el derecho del pueblo a expresarse, siempre. Porque fuimos oposición, porque caminamos contra el poder, porque sabemos lo que duele no ser escuchado. Esa historia nos compromete a respetar, incluso cuando se piensa distinto.



Agradezco profundamente el… pic.twitter.com/eianv8HNTI — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 19, 2025

Sheinbaum respalda a Marina del Pilar y defiende su gestión en Baja California

Más temprano este lunes, en su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo expresó su apoyo a la gobernadora, quien, subrayó, “ha hecho muy buen trabajo al frente del gobierno de Baja California, y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar”.

Incluso, destacó que ella hace buen trabajo, la quiere la gente, “lo he visto, lo he percibido cuando estoy en Baja California”.

Recordó que la gobernadora informó que le fue retirada la visa, mientras la embajada de Estados Unidos dice que es una información privada, que no se puede dar más información.

Claudia Sheinbaum opinó que quien no esté de acuerdo con el mandato de Marina del Pilar está en su derecho de manifestarse, después de que sus opositores convocaron a una carne asada en Baja California.

El pasado 17 de mayo, bajacalifornianos se dieron cita en la explanada de los Tres Poderes, en Mexicali, para solicitar la revocación de mandato de la gobernadora, Marina del Pilar. Los asistentes realizaron una carne asada masiva y amenizaron la protesta pacífica con música de banda.

Hoy, la explanada de los Tres Poderes en #Mexicali se llenó de carne asada, banda y takataka, no se trató solo de una fiesta; es un ejemplo de participación ciudadana en tiempos de crisis.

¡La ciudad está alzando la voz contra la inseguridad y el mal manejo del gobierno estatal! pic.twitter.com/euRs1K7S78 — Janneth Moreno Argüelles (@janneth_moreno) May 18, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr